Ediția inaugurală a Programului de Schimburi dintre România și Statele Unite ale Americii

179585 – 08102026 – În perioada 5-11 octombrie 2026, MAE organizează ediția inaugurală a Programului de Schimburi dintre România și Statele Unite (Romania – United States Exchange Program), în cadrul căreia o delegație de consilieri ai membrilor Congresului SUA și reprezentanți ai mediului de reflecție american efectuează o vizită în România.

Din delegația participantă la vizita în România fac parte consilieri ai unor membri ai Camerei Reprezentaților din comisiile de apărare, politică externă, informații și securitate națională, forțe armate și știință, spațiu și tehnologie, din comisia de afaceri externe a Senatului SUA, precum și reprezentanți RAND și Center for European Policy Analysis (CEPA).

În prima zi a programului, ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a salutat delegația SUA și a subliniat importanța contactelor inter-umane și a vizitelor în România pentru înțelegerea rolului esențial pe care îl joacă România în relația transatlantică. A apreciat rolul important al Congresului SUA în dezvoltarea Parteneriatului Strategic, dar și al platformelor de dialog oferite de think tanks americane.

Șefa diplomației române a punctat faptul că România consideră că dimensiunea de securitate și cea economică a relației cu Statele Unite se consolidează și se potențează reciproc și a punctat faptul că România este deplin angajată în atingerea obiectivului unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Investițiile țării noastre în propriile capabilități de apărare și în infrastructura națională militară și cu dublă-utilizare joacă un rol major în acest sens. În context, a prezentat cooperarea dintre industria de apărare americană și cea românească, atât cu participarea societăților de stat cu tradiție în domeniu, cât și cu implicarea ecosistemului dinamic de start-ups înființate recent.

Înaltul oficial român a indicat ridicarea nivelului cooperării economice la același nivel cu cea din domeniul securității drept o direcție de evoluție a Parteneriatului Strategic dorită de România. S-a referit la rolul de nod esențial al țării noastre în multiple proiecte economice regionale și inter-regionale promovate de SUA, cu precădere în domeniul energiei și al infrastructurii de transport. A evidențiat rolul-cheie al portului Constanța în asigurarea fluxurilor economice la Marea Neagră și a securității alimentare globale, amintind de investițiile făcute de statul român pentru dezvoltarea infrastructurii portuare.

Ministrul afacerilor externe român a exprimat convingerea că prima vizită din programul de schimburi dintre România și SUA va completa agenda densă de contacte politice, inclusiv cu membri ai Congresului SUA, și va reprezenta un nou pas pe calea dezvoltării relațiilor interpersonale și a cunoașterii reciproce între România și SUA.

”Lansăm astăzi programul de schimburi România-SUA construit pe baza Mutual Educational and Cultural Exchange Act (MECEA), care permite acest tip de cooperare între SUA și Aliații săi principali. Am discutat aceste aspecte în februarie, în vizita pe care am efectuat-o la Washington, și prin această ediție inaugurală marcăm un nou pas ferm în relația bilaterală, pe dimensiunea people-to-people prin care mediile politice, de afaceri și academice din SUA se vor apropia mai mult, și se vor familiariza cu particularitățile mediului socio-politic, economic și cultural al României. Investim multă energie în această relație bilaterală atât pe dimensiunea politică și de securitate, cum este cazul angajamentelor de la Summit-ul NATO de la Ankara, dar și prin modul în care abordăm această relație bilaterală pe toate dimensiunile și în detaliile sale”, a declarat ministrul afacerilor externe.

Departamentul de Stat al SUA a aprobat acest program în luna martie 2026, în baza legislației MECEA din 1961, în urma demersurilor de promovare a acestui obiectiv efectuate de către ministrul afacerilor externe. MECEA este un instrument de diplomație publică ce facilitează schimburile educaționale și culturale, precum și familiarizarea mediilor politice, de afaceri și academice americane cu contextul socio-politic, economic, de securitate și cultural al României.

Pe durata vizitei, delegația americană va avea întrevederi cu înalți oficiali ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu membri ai Comisiilor pentru politică externă și ai Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Participanții vor vizita portul Constanța și baza aeriană Mihail Kogălniceanu și vor avea întâlniri cu reprezentanți ai industriei de apărare românești.