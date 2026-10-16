Energia, locurile de muncă și competitivitatea, pe agenda summitului social tripartit de la Bruxelles

Energia, locurile de muncă și competitivitatea, pe agenda summitului social tripartit de...

1796510 – 16102026 – Liderii instituțiilor Uniunii Europene și reprezentanții partenerilor sociali au discutat, la 14 octombrie, la Bruxelles, despre viitorul buget multianual al UE, competitivitatea economiei europene și condițiile de muncă, în cadrul summitului social tripartit.

Reuniunea, organizată de două ori pe an, a avut ca temă „Stimularea progresului Europei”. Discuțiile s-au concentrat pe un nou cadru financiar multianual care să susțină un mediu de afaceri competitiv și locuri de muncă de calitate, precum și pe consolidarea pieței unice în beneficiul lucrătorilor și întreprinderilor.

Potrivit Consiliului European, participanții au susținut necesitatea unui buget european modern, capabil să consolideze reziliența Uniunii și să răspundă incertitudinilor geopolitice.

Reprezentanții instituțiilor europene și ai organizațiilor patronale și sindicale au subliniat că simplificarea reglementărilor trebuie să contribuie la competitivitate fără să afecteze drepturile lucrătorilor. Alte teme abordate au fost creșterea prețurilor la energie, lipsa locuințelor accesibile, investițiile în competențe profesionale și efectele inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat energia la prețuri accesibile, consolidarea pieței unice, locurile de muncă de calitate și viitorul buget european printre prioritățile Uniunii.

Premierul irlandez Micheál Martin, reprezentând Președinția rotativă a Consiliului UE, a afirmat că Irlanda va continua negocierile pentru obținerea unui acord asupra bugetului multianual până la sfârșitul anului.

Summitul reunește conducerea instituțiilor europene și partenerii sociali la nivel european, între care BusinessEurope, Confederația Europeană a Sindicatelor și SMEunited.