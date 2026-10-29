Eurobarometru: 75% dintre tinerii europeni au participat la activități organizate de asociații în ultimul an

Eurobarometru: 75% dintre tinerii europeni au participat la activități organizate de asociații...

179753 – 29102026 – Trei sferturi dintre tinerii europeni cu vârste între 15 și 30 de ani au participat, în ultimele 12 luni, la activitățile uneia sau mai multor organizații, față de 64% în 2024, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat miercuri de Comisia Europeană.

Datele indică o creștere a implicării tinerilor în organizații și inițiative civice, într-un moment în care instituțiile europene pregătesc Strategia UE pentru tineret pentru perioada de după 2027.

Cluburile sportive au avut cea mai mare pondere în participarea raportată, fiind menționate de 26% dintre respondenți. Cluburile și organizațiile de tineret au fost indicate de 20%.

Sondajul arată că 55% dintre tinerii intervievați au luat parte în ultimul an la cel puțin o inițiativă menită să producă schimbări în societate. Procentul a crescut de la 48% în 2024.

Participarea la activități desfășurate în alte state membre ale Uniunii Europene a fost raportată de 60% dintre respondenți, cu 17 puncte procentuale peste nivelul din sondajul similar din 2024. Aceste activități includ studii, schimburi culturale și sportive și voluntariat.

În privința politicilor pentru tineret, 40% dintre respondenți consideră că acestea ar trebui să răspundă mai bine problemelor concrete cu care se confruntă tinerii. Câte 32% cer o implicare mai mare în procesul decizional și un sprijin financiar mai consistent pentru programele destinate acestei categorii.

Sondajul a analizat și percepțiile privind echitatea între generații. Aproximativ o treime dintre respondenți consideră că factorii de decizie țin cont de consecințele pe termen lung ale politicilor publice. Totodată, 33% apreciază că tinerii au aceleași șanse ca generațiile de acum 30 de ani sau vor avea șanse similare peste 30 de ani.

82% dintre tinerii români spun că UE le influențează viața de zi cu zi

Tinerii din România percep mai puternic decât media europeană influența Uniunii Europene asupra vieții cotidiene și cer mai mult sprijin financiar pentru programele destinate lor. Sondajul arată că 82% dintre respondenții români consideră că acțiunile UE le influențează viața de zi cu zi, față de 75% la nivel european.

Dintre tinerii români intervievați, 44% spun că influența UE este foarte mare, iar 38% afirmă că aceasta se resimte într-o anumită măsură. Totodată, 57% declară că au participat în ultimul an la cel puțin o acțiune pentru schimbarea societății, precum semnarea unei petiții, participarea la un miting sau transmiterea unei scrisori către un politician. Procentul depășește media UE de 55%.

Sprijinul financiar, prima prioritate pentru tinerii români

În privința politicilor pentru tineret, 40% dintre respondenții din România consideră că trebuie acordat mai mult sprijin financiar programelor și inițiativelor destinate tinerilor. La nivel european, această opțiune este menționată de 32% dintre respondenți.

Pentru 33% dintre tinerii români, politicile de tineret trebuie să răspundă problemelor concrete cu care se confruntă această categorie, față de 40% în Uniunea Europeană. Implicarea tinerilor și a organizațiilor lor în procesul decizional este indicată de 32% atât în România, cât și la nivel european.

Un sfert dintre respondenții români consideră importantă cooperarea dintre nivelurile local, regional, național și european, față de 21% în UE. Tot 25% cer o mai bună informare despre politicile și oportunitățile disponibile, comparativ cu media europeană de 29%.

Locurile de muncă și pacea, principalele așteptări de la UE

Întrebați ce ar trebui să ofere Uniunea Europeană generației lor, câte 33% dintre tinerii români au indicat creșterea oportunităților de angajare, respectiv menținerea păcii, consolidarea securității internaționale și promovarea cooperării internaționale.

Combaterea sărăciei și a inegalităților economice și sociale este menționată de 32% dintre respondenți, promovarea drepturilor omului, a democrației și a valorilor europene comune de 26%, iar promovarea incluziunii și combaterea discriminării de 21%.

La nivelul UE, menținerea păcii este indicată de 33% dintre tineri, reducerea sărăciei și a inegalităților de 32%, iar creșterea oportunităților de angajare de 31%.

Votul și consultările publice, modalități de implicare civică

În România, votul și participarea la consultări publice sunt considerate de câte 32% dintre respondenți modalități eficiente prin care tinerii își pot face vocea auzită de factorii de decizie. Implicarea pe rețelele sociale este menționată de 31%, participarea la organizații studențești sau de tineret de 26%, iar implicarea în mișcări politice, partide sau sindicate de 25%.

Datele privind participarea la organizații arată diferențe între România și media europeană. În ultimele 12 luni, 22% dintre tinerii români au participat la activitățile unei organizații de voluntariat, față de 18% în UE. Participarea la cluburi sau organizații de tineret este de 20% în ambele cazuri.

În schimb, activitățile cluburilor sportive au atras 18% dintre respondenții români, comparativ cu 26% la nivel european. Organizațiile care promovează drepturile omului sau dezvoltarea globală sunt menționate de 16% dintre tinerii din România, față de 14% în UE.

La nivel european, 75% dintre tineri au participat în ultimul an la activitățile uneia sau mai multor organizații, față de 64% în 2024. În România, datele publicate arată diferențe între tipurile de organizații, fără ca procentul cumulat al participării la cel puțin o organizație să fie precizat în materialul consultat.

Tinerii români, mai optimiști în privința echității între generații

Sondajul indică și diferențe în percepția asupra șanselor de reușită. În România, 38% dintre respondenți sunt de acord că tinerii de astăzi au aceleași șanse de reușită în viață ca persoanele de aceeași vârstă de acum 30 de ani, în timp ce 47% nu sunt de acord. Media europeană a acordului este de 33%.

În privința perspectivelor pentru viitor, 39% dintre tinerii români consideră că generația de peste 30 de ani va avea aceleași șanse de reușită ca tinerii de astăzi. Media UE este de 33%. În România, 45% nu împărtășesc această opinie.

De asemenea, 51% dintre respondenții români consideră că factorii de decizie ai UE țin cont de consecințele pe termen lung ale hotărârilor lor, față de 38% la nivel european. În cazul decidenților politici naționali, proporția este de 43% în România și 36% în UE.

Eurobarometrul Flash 585 a fost realizat online în perioada 19 iunie – 1 iulie 2026, pe un eșantion de 26.806 persoane cu vârste între 15 și 30 de ani din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În România au fost realizate 1.188 de interviuri.

Rezultatele vor fi folosite de Comisia Europeană în pregătirea Strategiei UE pentru tineret pentru perioada de după 2027. Sondajul analizează participarea civică, percepția asupra democrației, așteptările privind politicile publice și influența Uniunii Europene asupra vieții cotidiene.