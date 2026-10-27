Eurobarometru: acceptarea alimentelor inovatoare ajunge la 72% în rândul europenilor care se consideră bine informați

179726 – 27102026 – Europenii sunt mai deschiși față de alimentele dezvoltate prin tehnici moderne atunci când se consideră bine informați, potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat de Comisia Europeană la 26 octombrie. Acceptarea ajunge la 72% în rândul respondenților care spun că sunt bine informați, comparativ cu 36% în rândul celor care se consideră insuficient informați.

Sondajul analizează percepția cetățenilor Uniunii Europene asupra alimentelor, ingredientelor și culturilor inovatoare. Potrivit Comisiei, aceste tehnologii pot contribui la diversificarea producției agricole, la securitatea alimentară și la capacitatea sistemului alimentar de a răspunde unor provocări noi, cu respectarea standardelor europene de siguranță.

Atitudinea publicului diferă în funcție de vârstă, educație, mediul de rezidență și familiaritatea cu noile tehnologii. Peste jumătate dintre locuitorii orașelor mari acceptă mai ușor alimentele dezvoltate prin tehnici moderne, în timp ce proporția este cuprinsă între 42% și 46% în mediul rural.

Rezultatele indică faptul că accesul la informații poate influența percepția consumatorilor asupra produselor alimentare noi. Comisia Europeană consideră că transparența privind tehnologiile utilizate și siguranța produselor este necesară pentru creșterea încrederii publicului.

Datele sunt relevante pentru agenda europeană de cercetare și inovare în domeniul alimentar, inclusiv pentru cadrul de politică Food 2040. Acesta urmărește dezvoltarea unor sisteme alimentare competitive și reziliente, cu integrarea cercetării în agricultură, silvicultură și zone rurale.