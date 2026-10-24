179710 – 24102026 – Comandamentul Apărării Cibernetice a organizat, în perioada 12-23 octombrie, la București, exercițiul „CETATEA-26″, la care au participat militari din Armata României, alături de militari din Statele Unite ale Americii și Republica Moldova.

Pe timpul exercițiului au fost verificate aplicații informatice de comandă și control și au fost testate capabilitățile și interoperabilitatea sistemelor și serviciilor de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică.

De asemenea, a fost organizat și evenimentul „Industry Day”, care a facilitat dialogul dintre reprezentanții structurilor participante și cei ai industriei de profil, în vederea identificării unor soluții inovatoare pentru dezvoltarea capabilităților.

CETATEA-26 contribuie la dezvoltarea, testarea, evaluarea și validarea capabilităților necesare asigurării sprijinului de specialitate pentru misiuni și operații naționale, NATO, regionale și multinaționale, precum și la consolidarea rezilienței acestora. Prin activitățile desfășurate, exercițiul susține pregătirea structurilor participante pentru îndeplinirea misiunilor viitoare, în concordanță cu cerințele operaționale și cu provocările mediului de securitate actual.