179547– 04102026 – Exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26”, destinat verificării stadiului pregătirii populației pentru apărare, se va desfășura în perioada 5-12 octombrie 2026.

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire.

Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, cu durata de o zi, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând, în principiu, până la zece judete. În cadrul MOBEX-urilor este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Ultimul exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus, pentru minimizarea impactului socio-economic, doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și județul Ilfov.

Anul acesta sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25. Sursa:mapn.ro