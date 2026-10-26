Extinderea UE, privită tot mai mult prin prisma securității. Balcanii de Vest pot contribui la apărarea Europei

Extinderea UE, privită tot mai mult prin prisma securității. Balcanii de Vest...

179721 – 26102026 – Extinderea Uniunii Europene trebuie evaluată și prin prisma securității și apărării, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al riscurilor generate de influența Moscovei în vecinătatea europeană, potrivit unei analize publicate la 25 octombrie 2026 de The Parliament Magazine.

Articolul arată că aderarea noilor state nu mai poate fi tratată exclusiv ca un proces diplomatic, economic și instituțional. Alinierea la politica externă, de securitate și apărare a UE ar trebui să cântărească alături de respectarea statului de drept, a democrației și a drepturilor omului.

Petras Auštrevičius, eurodeputat lituanian din grupul Renew Europe și responsabil pentru strategia Parlamentului European privind extinderea, susține includerea securității între criteriile principale de aderare. Diferențele dintre pozițiile statelor candidate față de Rusia, China și NATO pot influența securitatea Uniunii înainte ca acestea să devină membre.

Riscurile sunt vizibile în mai multe regiuni. Rusia menține aproximativ 1.500 de militari în regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova și ocupă Abhazia și Osetia de Sud, teritorii care reprezintă împreună aproximativ 20% din suprafața Georgiei. În Balcanii de Vest persistă disputele privind statutul Kosovo și organizarea constituțională a Bosniei și Herțegovinei.

În 2024, UE a condiționat sprijinul financiar pentru statele candidate de respectarea Politicii externe și de securitate comune. Albania și Muntenegru sunt membre NATO, în timp ce Serbia își menține neutralitatea militară și relațiile de apărare cu Rusia și China.

Balcanii de Vest, coridor pentru transportul militar

Integrarea statelor din Balcanii de Vest ar putea ajuta Uniunea Europeană să reducă vulnerabilitățile logistice și să își extindă capacitatea de producție militară.

Potrivit Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate (EUISS), numărul limitat al rutelor nord-sud din sud-estul Europei poate îngreuna deplasarea rapidă a trupelor și transportul echipamentelor, muniției și combustibilului în cazul unei crize. Consolidarea acestor legături ar permite întărirea apărării României și Bulgariei și susținerea Ucrainei.

Unul dintre proiectele menționate este Coridorul VIII, care leagă Italia, Albania, Macedonia de Nord și Bulgaria, asigurând o conexiune între Marea Adriatică și Marea Neagră. Acesta ar completa Coridorul X, care traversează Balcanii dinspre Austria către Marea Egee. Pentru ca rutele să poată fi folosite în operațiuni militare, sunt necesare investiții în infrastructură și o cooperare mai strânsă între state.

Autorii raportului EUISS recomandă integrarea partenerilor din Balcanii de Vest care îndeplinesc criterii clare în mecanismele europene de mobilitate militară, inclusiv în cadrul proiectului PESCO dedicat acestui domeniu.

Regiunea dispune și de o bază industrială de apărare. Aproximativ 200 de companii din Balcanii de Vest activează în domenii legate de apărare, majoritatea în Serbia, potrivit Teftăi Kelmendi, cercetătoare asociată la Institutul Jacques Delors. Bosnia și Herțegovina are o industrie de muniții, iar Muntenegru produce vehicule militare terestre și echipamente de comunicații tactice.

Cooperarea industrială ar putea diversifica aprovizionarea europeană cu muniție, vehicule militare ușoare și drone, în condițiile în care statele candidate dețin capacități de producție și experiență în utilizarea standardelor militare sovietice și NATO.

Serbia și dependența de armamentul din afara Europei

Relațiile militare ale Serbiei cu Rusia și China ridică probleme pentru integrarea industriei europene de apărare. Între 2020 și 2024, China a reprezentat 57% din importurile de armament ale Serbiei, iar Rusia, alte 20%, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI).

Nicu Popescu, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe, avertizează că asemenea dependențe pot menține armatele statelor candidate legate de lanțuri externe de aprovizionare pentru perioade îndelungate. Accesul gradual la instrumentele europene de finanțare a apărării ar putea apropia industriile candidate de cele ale statelor membre, dar ar necesita evaluarea atentă a relațiilor cu furnizorii din afara UE.