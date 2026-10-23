Fals medic din Bragadiru, reținut de polițiști după trei ani de consultații ilegale

Fals medic din Bragadiru, reținut de polițiști după trei ani de consultații...

179707 – 23102026 – Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au descins la locuința și cabinetul unui bărbat în vârstă de 28 de ani, suspectat că a practicat medicina fără niciun drept în ultimii trei ani. Oamenii legii au efectuat joi două percheziții domiciliare, în București și în orașul Bragadiru, într-un dosar penal ce vizează exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, suspectul își desfășura activitatea ilegală în cadrul unui punct de lucru din Bragadiru, unde oferea consultații și efectua diverse acte medicale pacienților, deși nu deținea calitatea de medic.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit și ridicat sume importante de bani, respectiv 264.100 de lei și 1.650 de euro, despre care există suspiciunea rezonabilă că provin direct din încasările obținute de pe urma pacienților induși în eroare.

La acțiune au participat și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică (DSP) Ilfov, care au dispus închirierea imediată și suspendarea activității societății comerciale prin care se prestau serviciile medicale fictive. Totodată, inspectori din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) urmează să evalueze aparatura medicală utilizată în cabinet și să aplice măsurile legale corespunzătoare.

Bărbatul de 28 de ani a fost condus la sediul IPJ Ilfov pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub coordonarea și supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a numărului total de victime. Sursa :tvrinfo