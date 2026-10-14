Fără o rectificare bugetară sistemul sanitar ”riscă să intre în blocaj”

179627 – 14102026 – Sistemul sanitar riscă să intre în blocaj dacă în următoarele două-trei săptămâni nu va fi aprobată o rectificare bugetară pozitivă, a avertizat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.

Pentru cheltuielile Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate sunt necesare până la sfârșitul anului sume suplimentare de aproximativ trei miliarde de lei.

Cseke Attila spune că, fără finanțarea necesară, pot apărea probleme inclusiv la plata salariilor și asigurarea medicamentelor pentru serviciile de urgență și ambulanță.

”Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul Sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament, foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri, din punctul meu de vedere. Nu se mai poate aștepta, nu mai există nici o fel de prerogativă a ministrului Sănătății, indiferent că este interimar sau e cu mandat plin, de a mai muta sume de bani dintr-un titlu în altul, pentru că nu mai avem de unde să luăm aceste sume de bani. De unde am putut luăm, am făcut aceste transferuri. De aici încolo, doar un guvern cu mandat plin poate să facă aceste lucruri”, a spus Cseke Attila.

Același semnal de alarmă îl trag și sindicatele din sănătate și asociațiile de pacienți.

În lipsa unui Guvern cu puteri depline, rectificarea bugetară poate fi făcută de Parlament.