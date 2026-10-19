Fermierii români cer prioritate la exportul cerealelor prin Portul Constanța

179664 – 19102026 – Fermierii români solicită, din nou, autorităților să acorde prioritate transporturilor de cereale autohtone pe rutele logistice și în Portul Constanța, în condițiile în care România continuă să asigure tranzitul cerealelor ucrainene.

Disputa a reapărut după ce președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut României și altor state vecine să permită tranzitul cerealelor ucrainene pe teritoriul lor, potrivit TVR Info.

Fermierii români afirmă că nu se opun tranzitului, dar cer ca mărfurile autohtone să aibă prioritate la infrastructura de transport și la facilitățile logistice necesare exportului. Aceștia reclamă blocaje în Portul Constanța și susțin că transporturile ucrainene le afectează accesul la rutele de export.

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține solicitările fermierilor. Aceștia au cerut Ministerului Transporturilor să asigure condiții pentru transportul cerealelor românești.

Ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a pus în dezbatere un proiect de ordin menit să reglementeze accesul în Portul Constanța.

Ucraina este unul dintre marii producători mondiali de grâu, porumb și semințe de floarea-soarelui. Tranzitul cerealelor ucrainene și accesul producătorilor români la infrastructura de export rămân puncte de dispută între interesele comerciale și logistice implicate.