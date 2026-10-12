FIMI, extinderea și securitatea europeană, pe agenda Consiliului Afaceri Externe

179604 – 12102026 – Miniștrii afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni la Luxemburg pentru a analiza războiul Rusiei împotriva Ucrainei, intensificarea acțiunilor hibride îndreptate împotriva UE, evoluțiile din Orientul Mijlociu și implicațiile extinderii Uniunii asupra securității și apărării europene.

Reuniunea Consiliului Afaceri Externe va fi prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, potrivit agendei publicate de Consiliul Uniunii Europene.

Înaintea discuțiilor oficiale referitoare la Ucraina și răspunsul la acțiunile hibride ale Rusiei, miniștrii vor avea un schimb informal de opinii cu ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha. Ulterior este programată o discuție despre combaterea manipulării informațiilor și ingerințelor străine (FIMI) și campaniilor de comunicare strategică. Discuția are loc pe fondul preocupărilor europene privind acțiunile care urmăresc influențarea dezbaterii publice și afectarea proceselor democratice din statele membre.

Discuțiile vor viza măsurile prin care UE poate răspunde intensificării acestor acțiuni, continuarea sprijinului pentru Ucraina și menținerea presiunii asupra Moscovei.

Situația din Orientul Mijlociu va fi un alt subiect al reuniunii. Miniștrii vor analiza cele mai recente evoluții din Iran, cu accent pe libertatea de navigație, înaintea celui de-al doilea summit dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG).

De asemenea, șefii diplomațiilor europene vor discuta despre situația din Gaza și Cisiordania, în perspectiva viitorului ciclu electoral din regiune. Subiectul va fi abordat în cadrul schimbului de opinii privind evoluțiile politice și de securitate din teritoriile palestiniene.

Miniștrii de externe din statele membre UE vor evalua și implicațiile extinderii Uniunii asupra securității și apărării europene. Discuțiile vor viza cooperarea cu statele candidate și potențial candidate în domeniul politicii externe și de securitate comune (PESC) și al politicii de securitate și apărare comune (PSAC).

Agenda include și situația din Georgia, care va fi abordată în cadrul secțiunii dedicate chestiunilor curente.