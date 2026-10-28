Flacoane cu soluție injectabilă pe bază de toxină botulinică, descoperite la Calafat

179746 – 28102026 – În data de 27 octombrie a.c., în jurul orei 13:00, în parcarea din proximitatea stației de taxare a podului Calafat–Vidin, pe sensul de mers Bulgaria–România, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat, împreună cu lucrătorii din cadrul Direcției Regionale Vamale Craiova – Serviciul Echipe Mobile Calafat, au selectat pentru control, în baza analizei de risc, un microbuz înmatriculat în Bulgaria.

Mijlocul de transport era condus de un cetățean bulgar, în vârstă de 36 de ani, care circula pe ruta Bulgaria–Germania și transporta bunuri personale.

În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră au descoperit, ascunse și nedeclarate printre bagajele din interiorul microbuzului, 324 de flacoane cu toxină botulinică, precum și 2.957 de flacoane cu pulbere pentru soluție injectabilă – toxină botulinică.

Valoarea totală a produselor descoperite a fost estimată la 3.378.200 de lei.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de „punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 111 alin. (1) lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.

Cercetările au fost preluate de către lucrătorii Biroului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și a clarificării situației de fapt.