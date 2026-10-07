FMI face ce știe mai bine. Accentuează panica: scumpirile bruște la alimente și energie ar putea deveni mai frecvente, iar efectele asupra inflației și sărăciei se prelungesc

179571– 07102026 – FMI continuă să panicheze populația și vine din nou cu o analiză potrivit căreia scumpirile bruște la alimente și energie ar putea deveni mai frecvente, iar crizele costului vieții pot menține așteptările privind inflația la niveluri ridicate timp de mai mulți ani și pot crește sărăcia. Avertismentul Fondului Monetar Internațional a făcut făcut într-o analiză publicată marți, 6 octombrie, ca parte a capitolului al doilea al viitorului raport World Economic Outlook. Raportul integral urmează să fie publicat la 13 octombrie.

FMI arată că episoadele de creștere bruscă a prețurilor pentru bunurile de bază au fost relativ rare în trecut, în special la nivel mondial, însă au devenit o sursă repetată de presiune economică și socială în ultimii cinci ani. Fondul indică drept repere invazia Rusiei în Ucraina, începută în 2022, și conflictul din Orientul Mijlociu din acest an, care au perturbat piețele materiilor prime.

Analiza arată că, în timpul unei crize a costului vieții, prețurile alimentelor, energiei și altor produse indispensabile cresc mai repede decât prețurile altor bunuri și decât veniturile salariale. Prețurile relative ale acestor produse continuă, în mod obișnuit, să crească mai mult de un an după declanșarea crizei și rămân ulterior la niveluri ridicate. În același timp, salariile reale scad și pot rămâne o perioadă sub nivelul anterior crizei.

Efectul asupra inflației nu se încheie odată cu primul val de scumpiri. FMI constată că așteptările privind inflația pe termen scurt și mediu cresc în timpul crizelor și rămân semnificativ peste nivelurile de dinaintea crizei chiar și după trei ani. Așteptările privind inflația la cinci ani cresc inițial mai moderat, dar rămân, la rândul lor, ridicate după trei ani, ceea ce poate complica misiunea băncilor centrale și poate prelungi perioada în care dobânzile trebuie menținute la niveluri restrictive.

O componentă importantă a cercetării este măsurarea inflației în funcție de structura cheltuielilor gospodăriilor. FMI a construit un model care ține cont de faptul că familiile cu venituri mici alocă o parte mai mare din buget pentru alimente, energie și alte produse de bază. Potrivit modelului, inflația suportată de aceste gospodării a fost cu 0,8% peste măsura standard a inflației.

Această diferență modifică și estimarea impactului asupra sărăciei. Pentru perioada 2021–2024, noul model indică faptul că aproximativ 23 de milioane de persoane în plus au ajuns sub pragul sărăciei extreme față de estimarea rezultată din măsurarea standard a inflației. FMI subliniază că gospodăriile sărace sunt afectate disproporționat deoarece cheltuiesc o parte mai mare din venit pentru produse care nu pot fi ușor înlocuite sau pentru care consumul nu poate fi redus rapid.

„Crizele costului vieții afectează stabilitatea prețurilor, reduc nivelul de trai și agravează inegalitatea”, a declarat Chiara Maggi, economist FMI și unul dintre coordonatorii cercetării.

FMI a analizat, de asemenea, răspunsurile adoptate de guverne în 76 de țări, pe parcursul ultimelor trei decenii. Economiile avansate au recurs frecvent la reduceri de TVA sau de accize pentru alimente și energie, în timp ce economiile emergente și țările cu venituri mici au folosit mai des subvenții pentru producători, reduceri de taxe vamale și controale ale prețurilor.

Concluzia FMI este că transferurile temporare și direcționate către gospodăriile vulnerabile protejează mai eficient veniturile decât măsurile generale de subvenționare a prețurilor. Pentru a obține un nivel similar de protecție, subvențiile acordate consumatorilor pot necesita de trei până la șase ori mai multe resurse bugetare decât transferurile țintite. În cazul subvențiilor pentru producători, costul poate ajunge la 14–22 de ori mai mult.

Experiența crizei energetice europene din 2022–2023 este folosită de FMI pentru a ilustra problema măsurilor generalizate. Din fiecare euro cheltuit pentru reducerea prețurilor la electricitate, gaze naturale și benzină, mai puțin de 20 de cenți au ajuns la gospodăriile din cea mai săracă cincime a populației, potrivit analizei Fondului.

FMI avertizează că frecvența mai mare a unor astfel de șocuri impune consolidarea sistemelor de protecție socială înainte de apariția crizelor. În opinia Fondului, existența unor mecanisme care pot fi extinse rapid permite guvernelor să sprijine gospodăriile afectate fără să consume inutil resursele bugetare și fără să elimine semnalele de preț care contribuie la ajustarea consumului.