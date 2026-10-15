FORT cere reintroducerea la vot a plafonării adaosului comercial la motorină până în martie 2027

FORT cere reintroducerea la vot a plafonării adaosului comercial la motorină până...

179636 – 15102026 – Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită conducerii Camerei Deputaților reintroducerea de urgență pe ordinea de zi a proiectului legislativ privind extinderea plafonării adaosului comercial la motorină la rafinării și importatori, după ce inițiativa a fost retrasă de la votul final în plenul Camerei Deputaților. Proiectul prevede și prelungirea situației de criză petrolieră până la 31 martie 2027.

FORT, membră a IMM ROMÂNIA, susține că excluderea rafinăriilor și importatorilor din mecanismul inițial de plafonare a diminuat eficiența măsurii și a permis menținerea presiunilor asupra prețului final al motorinei. Federația cere adoptarea amendamentelor care extind plafonarea asupra întregului lanț de aprovizionare.

Potrivit organizației, amendamentele au primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare. Retragerea proiectului de la votul final a determinat FORT să solicite reluarea procedurii legislative în cel mai scurt timp.

„Nu înțelegem de ce un proiect care a primit rapoarte favorabile în comisiile parlamentare și care urmărește protejarea întregii economii este retras de la votul final”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

Acesta susține că prețul motorinei influențează costurile transportatorilor, producătorilor și distribuitorilor, iar efectele se transmit către consumatori prin prețurile bunurilor și serviciilor. În opinia sa, extinderea plafonării ar permite corectarea unei lacune din reglementarea inițială.

FORT afirmă că a propus plafonarea adaosului comercial pe întregul lanț economic încă din etapa discuțiilor cu Guvernul care au precedat adoptarea primei ordonanțe de urgență privind limitarea adaosurilor comerciale în sectorul carburanților.

IMM ROMÂNIA avertizează asupra costurilor pentru firme

Florin Jianu, președintele IMM ROMÂNIA, a declarat că prețul motorinei afectează întreprinderile mici și mijlocii din transporturi, industrie, agricultură, comerț și servicii. Potrivit acestuia, creșterea costurilor cu carburanții influențează competitivitatea firmelor și prețurile plătite de consumatori.

Reprezentantul organizației a cerut finalizarea rapidă a procedurii parlamentare și aplicarea uniformă a măsurii pe întregul lanț de aprovizionare. IMM ROMÂNIA consideră că mediul de afaceri are nevoie de reguli predictibile pentru a-și gestiona costurile de funcționare.