179603 – 11102026 – Casa de Cultură a Studenților București vă invită miercuri, 14 octombrie 2026, ora 18:00, la vernisajul Salonului Național de Fotografie FOTOGEOGRAFICA 2026, ediția aniversară XXX, care va avea loc la Palatul Parlamentului, Galeriile S1. Evenimentul va fi transmis online pe pagina oficială de Facebook Fotogeografica.

Aniversarea celor 30 de ediții oferă prilejul celebrării unuia dintre cele mai valoroase și longevive proiecte dedicate patrimoniului natural, cultural și vizual al României. Născută din entuziasmul studenților geografi ai Universității din București, Fotogeografica a demonstrat că fotografia poate fi mai mult decât o formă de expresie artistică: un instrument de cunoaștere, educație și apropiere de valorile care definesc identitatea unei națiuni.

Cu această ocazie va fi lansat și Catalogul Fotogeografica 2026, care reunește fotografiile premiate și cele mai valoroase imagini selectate în cadrul concursului, la secțiunile Patrimoniu Cultural, Peisaj Natural și Wildlife, pentru categoriile Elevi/Studenți și Open.

De-a lungul celor trei decenii, mii de imagini au surprins frumusețea peisajelor românești, bogăția biodiversității, farmecul tradițiilor și transformările societății contemporane. Împreună, acestea alcătuiesc o impresionantă arhivă vizuală a României și o veritabilă cronică în imagini a locurilor, comunităților și valorilor care ne definesc.

Astăzi, Fotogeografica depășește semnificația unui simplu salon de fotografie. A devenit o veritabilă comunitate culturală și o tradiție care reunește generații de fotografi, cercetători, exploratori, studenți și iubitori ai naturii. Ediția aniversară confirmă, încă o dată, puterea imaginii de a păstra memoria locurilor, de a face vizibile valorile care ne definesc și de a inspira generațiile viitoare.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.