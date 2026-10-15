FOTOGEOGRAFICA 30: România surprinsă în imagini, de la patrimoniu la biodiversitate

179637 – 15102026 – A XXX-a ediție a Salonului Național de Fotografie FOTOGEOGRAFICA a avut loc miercuri, 14 octombrie, la Palatul Parlamentului, marcând trei decenii de promovare a fotografiei, patrimoniului și identității vizuale românești.

Ceremonia de deschidere a fost moderată de jurnalista Mihaela Crăciun, de la TVR, și a fost precedată de proiecția unui film aniversar despre istoria salonului, lansat ca proiect studențesc și dezvoltat ulterior într-o platformă națională dedicată fotografiei și educației culturale.

Printre invitații care au susținut alocuțiuni s-au numărat Emil Constantinescu, președintele României în perioada 1996–2000, Silvia-Monica Dinică, secretar de stat în Ministerul Muncii, Matei Gheboianu, decanul Facultății de Istorie a Universității din București, și Cristian Lascu, explorator, cercetător și președinte de onoare al juriului FOTOGEOGRAFICA.

Au mai participat Mihai Moldovan, directorul Casei de Cultură a Studenților București, Laurențiu-Gabriel Dincă, președintele Uniunii Studenților din România, George Boroghina, vicepreședintele aceleiași organizații, și Robert Barnov, vicepreședintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România.

Un moment al ceremoniei a fost intervenția lui Paul Bordaș, inițiatorul FOTOGEOGRAFICA și fondatorul programului România Student Tour, prin care studenții sunt încurajați să descopere și să documenteze patrimoniul și peisajele României.

În cadrul evenimentului a fost lansat și catalogul FOTOGEOGRAFICA 2026, care cuprinde fotografiile premiate și o selecție de imagini din actuala ediție.

Câștigătorii FOTOGEOGRAFICA 2026

Premiile au fost acordate în trei secțiuni – Patrimoniu Cultural, Peisaj Natural și Wildlife –, fiecare cu două categorii: Elevi–Studenți și Open.

La secțiunea Patrimoniu Cultural, la categoria Elevi–Studenți, primul loc a fost câștigat de Adrian Marius Achirei, pentru fotografia „Tabăra de colinde”, realizată la Mănăstirea Oașa, județul Alba. Alexandra Grigore, cu „Meserie”, din Bucovina, a ocupat locul al doilea, iar Andrei Cosmin Irimia, cu „Ritmuri rurale”, din Dărmănești, județul Suceava, s-a clasat pe locul al treilea.

La categoria Open, premiul I i-a revenit Marianei Scubli pentru „Ruga”, din Poienile de sub Munte, județul Maramureș. Daniela Urs a obținut locul al doilea cu „Legături strămoșești”, din Ieud, iar Romulus Holhoș s-a clasat pe locul al treilea cu „Iubire pură”, din Glod, ambele localități fiind în județul Maramureș.

La secțiunea Peisaj Natural, Matei Mărăcineanu a câștigat categoria Elevi–Studenți cu fotografia „Transition”, realizată la Baia Sprie, județul Maramureș. Vlad Koblicica a ocupat locul al doilea cu „Creste înzăpezite”, din Baia Sprie, iar Matei Mărăcineanu a obținut și locul al treilea, cu „Razele Dimineții”, din Șirnea, județul Brașov.

La categoria Open, premiul I a fost câștigat de Nemet-Deak Endre Robert, pentru „Veghea dinaintea zorilor”, din Munții Harghita-Mădăraș, județul Harghita. Bogdan Pencea s-a clasat pe locul al doilea cu „Foc”, realizată la Pâclele Mari, județul Buzău, și pe locul al treilea cu „Dual”, din Padiș, județul Bihor.

La secțiunea Wildlife, Matei Mărăcineanu a obținut primul loc la categoria Elevi–Studenți, cu fotografia „Held In Light”, realizată la Chiajna. Vladimir Mașnitz a ocupat locul al doilea cu „La marginea luminii”, de la Lacul Morii, iar Andrei Andriași s-a clasat pe locul al treilea cu „Tiny Splendor”, din Sfântu Gheorghe, județul Tulcea.

La categoria Open, premiul I i-a revenit lui Huszar Szilamer pentru „Gammarus”, realizată la Șugaș Băi, județul Covasna. Andrei Mureșan a obținut locul al doilea cu „Iazul aprins”, din Iernut, județul Mureș, iar Daniela Urs a ocupat locul al treilea cu „Instinct”, din Tăureni, județul Mureș.

Galeria lucrărilor premiate este disponibilă pe site-ul oficial al salonului, la adresa fotogeografica.ro/castigatori-si-galerie-2026.