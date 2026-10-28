Frontex ar urma să aibă 30.000 de ofițeri și o forță de reracție rapidă

Frontex ar urma să aibă 30.000 de ofițeri și o forță de...

179736 – 28102026 –Comisia Europeană propune majorarea treptată a efectivelor Frontex la 30.000 de ofițeri, înființarea unei forțe de reacție rapidă și extinderea atribuțiilor agenției în organizarea returnărilor persoanelor care nu au drept de ședere în Uniunea Europeană. Propunerile fac parte dintr-un pachet legislativ prezentat la 27 octombrie, care include și digitalizarea procedurilor de returnare, readmisie și reintegrare.

Potrivit Comisiei Europene, noile reguli urmăresc să permită agenției să intervină mai rapid la frontierele externe ale UE și să coordoneze mai eficient operațiunile comune ale statelor membre.

O rezervă europeană pentru frontiere și returnări

Astfel, Executivul european propune un corp permanent de 30.000 de ofițeri, inclusiv o rezervă europeană pentru frontiere și returnări, formată din 17.000 de persoane. Aceasta s-ar adăuga celor 7.000 de ofițeri detașați deja de statele membre, iar efectivele proprii ale Frontex ar urma să fie dublate.

Agenția ar urma să primească și acces mai ușor la echipamente și tehnologii, inclusiv prin posibilitatea de a achiziționa, închiria sau deține în comun mijloace tehnice împreună cu statele membre.

Un alt element al reformei este înființarea unui centru de coordonare a returnărilor, care ar permite Frontex să aibă un rol mai activ în organizarea operațiunilor la nivel european și să sprijine returnările inclusiv din țări terțe.

Monitorizarea riscurilor și intervenția în criză

Pachetul prevede înființarea unui centru de monitorizare și răspuns online, care să identifice evoluțiile cu potențial periculos pentru gestionarea frontierelor externe. Centrul ar urma să monitorizeze conținutul accesibil public pe platformele de comunicare socială, în limitele mandatului legal, și să sprijine identificarea amenințărilor la adresa securității frontierelor.

Comisia propune și o forță de reacție rapidă, care să poată fi trimisă la frontiera externă a Uniunii, în cazul unei situații de urgență. Potrivit propunerii, directorul executiv al Frontex ar putea decide detașarea acesteia la solicitarea unui stat membru afectat.

De asemenea, prin rețeaua europeană de supraveghere a frontierelor EUROSUR, statele membre ar urma să raporteze în termen de 24 de ore evenimentele care ar putea avea un impact semnificativ asupra frontierelor UE.

Digitalizarea procedurilor de returnare

Al doilea regulament propus de Comisie vizează digitalizarea gestionării cazurilor de returnare, readmisie și reintegrare. Sistemul ar urma să simplifice procedurile administrative, să reducă volumul de documente gestionate și să îmbunătățească schimbul de date între autorități.

Comisia susține că digitalizarea va contribui la aplicarea noilor reguli europene privind returnarea, intrate în vigoare la 16 octombrie 2026, cu respectarea normelor de protecție a datelor și a drepturilor fundamentale.

Cele două propuneri legislative trebuie să fie negociate și aprobate de Parlamentul European și Consiliul UE.