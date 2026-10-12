Gazele naturale și reindustrializarea României, în dezbatere la București

179606 – 12102026 – Cea de-a VIII-a ediție a Forumului Gazelor Naturale are loc luni, 12 octombrie, Hotel Marriott din București. Evenimentul, organizat de publicația Financial Intelligence în parteneriat cu Asociația Energia Inteligentă, este dedicat rolului gazelor naturale în reindustrializarea României.

Dezbaterile vor aborda valorificarea resurselor din Marea Neagră, competitivitatea industriei în raport cu prețul gazelor și efectele liberalizării pieței asupra marilor consumatori industriali. Agenda include și discuții despre rolul Coridorului Vertical, dezvoltarea infrastructurii de transport și înmagazinare, fiscalitatea sectorului și contractele pe termen lung.

Unul dintre subiectele centrale este proiectul Neptun Deep. Participanții vor discuta în ce măsură producția internă poate susține relansarea unor ramuri industriale precum petrochimia, industria îngrășămintelor, metalurgia și producția de materiale de construcții. Pe agenda forumului se află și utilizarea gazelor pentru producerea energiei electrice, precum și relația dintre decarbonizare și menținerea competitivității industriei românești.

Alte teme incluse pe agendă vizează mecanismele europene de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) și posibilitățile de dezvoltare a unor proiecte industriale bazate pe hidrogen și gaze naturale. Organizatorii au inclus și întrebarea dacă România are nevoie de o strategie integrată pentru politicile industriale și energetice în următorii 10–20 de ani.

Printre invitații anunțați se numără Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), și Virgil Popescu, europarlamentar, care va participa online. Sunt anunțați, de asemenea, reprezentanți ai comisiilor parlamentare pentru energie și industrie, ai companiilor din sector și ai organizațiilor profesionale.

La discuții vor participa Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al ALRO, Daniel Apostol, director general al Federației Patronale a Energiei, Dana Dărăban, director executiv al Federației ACUE, și Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, printr-un mesaj video.