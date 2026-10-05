Germania anunță un nou ajutor de un miliard de euro pentru Ucraina. Merz: „Nu ne vom lăsa intimidați”

Germania anunță un nou ajutor de un miliard de euro pentru Ucraina....

179551– 05102026 – Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat, duminică, la Kiev, un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de un miliard de euro, în timp ce capitala ucraineană era vizată de noi atacuri rusești cu drone. De asemenea, Germania va aloca 350 de milioane de euro pentru refacerea infrastructurii energetice afectate de atacurile rusești.

Aflat într-o vizită neanunțată la Kiev, cancelarul Merz s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski și a reafirmat sprijinul Berlinului pentru Ucraina. „Nu ne vom lăsa intimidați”, a declarat cancelarul german, referindu-se la atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare pe care le-a atribuit Rusiei.

„Facem acest lucru nu doar pentru a proteja integritatea teritorială a Ucrainei; o facem în interesul nostru profund, pentru că este vorba despre securitatea Europei”, a spus Merz, citat de Reuters.

Cancelarul german a afirmat că Moscova încearcă să afecteze moralul populației ucrainene prin atacuri asupra infrastructurii, dar Rusia respinge acuzațiile privind desfășurarea unui război hibrid împotriva statelor europene.

Acorduri germano-ucrainene de miliarde de euro

Delegația germană care l-a însoțit pe Merz la Kiev a participat la semnarea mai multor acorduri între companii germane, autorități și firme ucrainene. Potrivit presei internaționale, valoarea totală a acordurilor este de aproximativ 6,5 miliarde de euro.

Printre acorduri se află unul între Ucraina și Diehl Defence pentru furnizarea de rachete destinate sistemelor de apărare antiaeriană IRIS-T. Hensoldt va furniza echipamente radar, iar Quantum Systems este implicată în dezvoltarea unor drone interceptoare cu propulsie reactivă.

Președintele ucrainean a spus că Kievul și Berlinul sunt aproape de finalizarea unui acord mai amplu în domeniul apărării, care ar urma să includă producția de drone, rachete și software.

Podurile din Kiev, vizate de atacuri

Vizita lui Merz a avut loc în timp ce Kievul era atacat. Primarul Vitali Kliciko a anunțat că Podul de Nord peste râul Nipru lovit și că a fost avariat carosabilul. Potrivit informațiilor publicate ulterior, atacul s-a soldat cu doi răniți și a afectat și o rețea de alimentare cu apă caldă din zonă.

Atacurile asupra podurilor din Kiev au început în zilele precedente. Podul de Sud a fost lovit la 1 și 2 octombrie, iar Podul de Nord a fost vizat ulterior.

Rusia a anunțat, la rândul său, că a lovit Podul de Nord, susținând că acesta reprezintă o rută utilizată pentru transportul trupelor și al echipamentelor militare.

Zelenski anunță posibile discuții trilaterale

În timpul întâlnirii cu Merz, Zelenski a declarat că emisarul american pentru pace Steve Witkoff i-a transmis că Washingtonul încearcă să relanseze negocierile în format trilateral SUA-Ucraina-Rusia.

Potrivit lui Zelenski, partea americană discută cu Kievul și Moscova posibilitatea unei întâlniri la nivel tehnic până la sfârșitul lunii octombrie. Președintele ucrainean a spus că Ucraina este pregătită să participe și a cerut aliaților occidentali să exercite presiuni suplimentare asupra Moscovei pentru încheierea războiului.

Merz a cerut, la rândul său, președintelui rus Vladimir Putin să oprească atacurile și să pună capăt războiului. Declarația a fost făcută în apropierea clădirii Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, afectată anterior de un atac rusesc.