Grevă națională în Italia pe 30 octombrie. Transporturile aeriene și feroviare, afectate

179750 – 29102026 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, și a avertizat cetățenii români că trebuie să ia în calcul perturbări ale transportului aerian, feroviar și public local vineri, 30 octombrie, când este anunțată o grevă la nivel național.

Potrivit informațiilor transmise de minister, transportul aerian poate fi afectat pe parcursul întregii zile de 30 octombrie, între orele 00:00 și 23:59. În sectorul feroviar, perturbările sunt anunțate începând de joi, 29 octombrie, la ora 21:00, până vineri, 30 octombrie, la ora 20:59.

Transportul public local va funcționa în condiții stabilite în funcție de fiecare zonă. MAE avertizează și asupra posibilității apariției unor probleme de circulație pe autostrăzi începând de joi seara, de la ora 22:00.

Greva ar putea fi însoțită de manifestații în principalele aglomerări urbane din Italia.

MAE recomandă călătorilor să verifice înainte de plecare informațiile furnizate de operatorii de transport și să urmărească anunțurile autorităților locale.

Pentru situații de urgență, cetățenii români pot apela liniile consulare regionale. Numerele de urgență sunt: Roma – +39 345 147 3935; Milano – +39 366 108 1444; Bologna – +39 324 803 5171; Torino – +39 338 756 8134; Trieste – +39 340 882 1688; Bari – +39 334 604 2299; Catania – +39 320 965 3137.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe și pe paginile misiunilor diplomatice și consulare ale României din Italia.