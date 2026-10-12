Grind Explo 2026: record național de scufundare speologică la 815 metri adâncime

179607 – 12102026 – Speologul scafandru Radu Pușcas a stabilit un record național pe 23 septembrie, prin prima scufundare în sifonul terminal al Avenului de sub Vârful Grind, la 815 metri sub intrarea în cavitate, în Masivul Piatra Craiului. Pasajul submers nu a putut fi traversat, iar explorarea continuărilor subterane rămâne un obiectiv pentru viitoarele expediții.

Acțiunea a avut loc în cadrul Taberei Grind Explo 2026, desfășurată între 11 septembrie și 5 octombrie, cu participarea a 36 de speologi din șapte cluburi și asociații. Avenul, descoperit în 1985, este cea mai adâncă peșteră cunoscută din România, cu o denivelare de 815 metri.

Scufundarea a arătat că sifonul are o adâncime mai mică de un metru, însă dimensiunile reduse și forma pasajului au împiedicat înaintarea completă. Echipele au continuat lucrările de dezobstrucție și lărgire a zonei până la finalul taberei.

În paralel, speologii au explorat și topografiat noi galerii. La aproximativ 450 de metri adâncime, în zona Puțului Walter Gutt, au fost descoperiți circa 25 de metri de galerii. La cota de aproximativ -400 de metri, explorarea unui afluent ascendent a dus la identificarea unui nou puț, cu o înălțime de cel puțin 30 de metri, a cărui continuare nu a fost încă explorată integral.

Activitățile au inclus reechiparea traseelor pe corzi, amenajarea punctelor de prim ajutor, extinderea sistemului de telefonie subterană și măsurători de temperatură. În zona profundă a avenului, temperatura ajunge la 5,5–6 grade Celsius, în condiții de umiditate ridicată.

Organizată de Clubul de Speologie Silex Brașov și Asociația Speologică Focul Viu București, tabăra a implicat echipe de explorare, scufundare, cățărare și suport logistic. Ultimele echipe au ieșit din subteran pe 4 octombrie, iar retragerea echipamentelor s-a încheiat a doua zi.

Sifonul de la −815 metri și noua ramură ascendentă de la −400 de metri rămân principalele direcții de explorare pentru campaniile următoare.