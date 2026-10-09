Grindeanu: PSD nu susține un guvern tehnocrat și cere PNL și UDMR să intre în majoritate. Social-democrații ar vota însă un guvern minoritar PNL-UDMR

179593 – 09102026 – Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus joi seară, la Antena 3 CNN, că partidul său nu va susține nici un guvern tehnocrat, nici unul minoritar PSD, dar este dispus să facă parte dintr-o majoritate asumată, alături de PNL și UDMR. Declarațiile au fost făcute în ziua în care premierul desemnat, Luca Niculescu, a început consultările cu partidele.

La „Sinteza Zilei”, Mihai Gâdea l-a întrebat dacă oferta lui Ilie Bolojan, un guvern minoritar PSD votat de PNL, este o capcană. Grindeanu a răspuns scurt: „Evident”. Un astfel de cabinet ar lăsa PSD singur în fața răspunderii guvernării, a explicat el. A venit apoi cu o contraofertă: PSD ar vota un guvern minoritar PNL-UDMR, deși se declară convins că liberalii nu vor accepta. Nu a spus dacă un asemenea guvern ar trebui condus de Niculescu.

Mai devreme, după discuțiile de la sediul PSD, liderul social-democrat anunțase că sprijinul partidului depinde de schimbarea direcției economice și de o majoritate asumată. Niculescu i-ar fi dat asigurări că în programul de guvernare se vor regăși și idei din programul PSD. Grindeanu a spus că partidul nu urmărește funcții și a făcut apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate. Tehnocrat sau nu, un guvern tehnocrat nu ar trece bugetul în Parlament, a susținut el.

Despre premierul desemnat a vorbit în termeni apreciativi, ca despre „un om decent”, un diplomat care caută un numitor comun. A recunoscut însă că desemnarea acestuia, în locul liderului PSD, a stârnit nemulțumire și chiar revoltă în partid, dar crede că dezamăgirea este depășită, pentru că interesul României trebuie să primeze.

Discuția cu Niculescu a pornit de la situația finanțelor publice. Grindeanu i-a recomandat să prezinte Parlamentului, în primele două-trei săptămâni după învestire, situația fiscală reală. El estimează că statul mai are nevoie de 10-12 miliarde de lei pentru a funcționa și a avertizat asupra relocării multinaționalelor. În astfel de vremuri, a adăugat, ideologia ar trebui să treacă pe plan secund.

Dacă PNL ajunge în opoziție și guvernul Niculescu cade, alegerile anticipate ar putea avea loc cel mai devreme în februarie 2027. Grindeanu le-a numit un scenariu prost, dar a spus că PSD va fi pregătit să le câștige. Întrebat despre propunerea unui parlamentar PSD de suspendare a președintelui Nicușor Dan, a catalogat-o drept „calcule proaste”. Cei care au susținut-o nu vor fi sancționați, a precizat el, deși conducerea partidului nu și-a asumat demersul.