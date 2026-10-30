Guvernul a aprobat prima rectificare bugetară din 2026

179770 – 30102026 – Guvernul a aprobat astăzi prima rectificare bugetară din 2026, care asigură resurse suplimentare pentru tratamente și servicii medicale, plata pensiilor și funcționarea serviciilor publice locale, investiții. De asemenea, administrațiile locale primesc sprijin pentru reducerea datoriilor către furnizori.

Principalele coordonate ale rectificării bugetare:

1. Investițiile publice ajung la 170,1 miliarde de lei

• Bugetul investițiilor crește cu 900 de milioane de lei, la 170,1 miliarde de lei, echivalentul a 8,2% din PIB. Resursele susțin finalizarea proiectelor din PNRR și din fonduri europene. Sunt prevăzute mecanisme de redistribuire a fondurilor în funcție de progresul proiectelor și de necesarul de plată, în limitele bugetare aprobate.

2. Sprijin pentru proiectele cu finanțare europeană din agricultură

• Ministerul Agriculturii beneficiază de 1,47 miliarde de lei suplimentar pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă.

• După ajustarea celorlalte cheltuieli, bugetul ministerului crește net cu aproximativ 984 de milioane de lei.

3. Mai multe resurse pentru medicamente, tratamente și servicii medicale

• Bugetul asigurărilor de sănătate este suplimentat cu 3,22 miliarde de lei, din care 3,2 miliarde de lei pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale, inclusiv programe naționale de sănătate și decontarea serviciilor spitalicești.

• Separat, CNAS poate utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei reținute la începutul anului, din bugetul deja aprobat.

• Prin aceste două măsuri, sunt puse la dispoziția CNAS peste 7,1 miliarde de lei pentru acoperirea necesarului de cheltuieli.

4. Finanțare suplimentară pentru serviciile de ambulanță și urgențe

Prin bugetul Ministerului Sănătății sunt alocate suplimentar 774 de milioane de lei pentru servicii medicale esențiale:

• 183 de milioane de lei pentru drepturile salariale ale personalului serviciilor județene de ambulanță;

• 200 de milioane de lei pentru funcționarea UPU/SMURD din spitalele autorităților locale;

• 391 de milioane de lei pentru acțiuni și programe de sănătate în spitalele din subordinea Ministerului Sănătății.

Sunt deblocate și aproximativ 500 de milioane de lei reținute inițial în bugetul ministerului. Aceste măsuri susțin continuitatea asistenței medicale și funcționarea serviciilor de urgență.

5. Peste 2,8 miliarde de lei în plus pentru susținerea serviciilor sociale, educației, echilibrarea bugetelor locale și stingerea restanțelor.

• Sunt asigurate 106,6 milioane de lei pentru drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare.

• Sunt suplimentate fondurile pentru protecția copilului, centrele destinate adulților cu handicap și serviciile de îngrijire a persoanelor vârstnice.

• Învățământul preuniversitar de stat beneficiază de 83,9 milioane de lei în plus pentru finanțarea de bază, prin bugetele locale. De asemenea, s-au alocat suplimentar aproximativ 125 de milioane de lei pentru Programul pentru școli, destinat elevilor.

6. Fonduri în sumă de 2 miliarde de lei pentru reducerea blocajelor de plată din economia locală

• Din suplimentarea destinată bugetelor locale, 2 miliarde de lei sunt alocate unui mecanism de stingere a plăților restante.

• Datoriile administrațiilor către furnizori sunt compensate cu obligațiile fiscale restante ale acestora, în condițiile ordonanței.

• Mecanismul vizează inclusiv furnizorii de bunuri și lucrări, termoficarea, transportul public și spitalele din rețeaua autorităților locale.

• Efectul urmărit este reducerea datoriilor în lanț și susținerea funcționării serviciilor publice și a companiilor implicate.

7. Sunt asigurate resurse pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului

• Transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat cresc cu 3,47 miliarde de lei, pentru susținerea plății pensiilor.

• Prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne sunt asigurate 563 de milioane de lei pentru drepturile de pensie din luna decembrie.

• Alocările acoperă drepturile existente și obligațiile de plată ale statului.

Rectificarea bugetară aprobată de Guvern redistribuie resursele în funcție de execuția bugetară și de necesarul până la finalul anului. Alocările estimate că nu vor fi utilizate sunt ajustate, iar cheltuielile totale ale bugetului general consolidat se reduc cu 1,2 miliarde de lei față de programul anterior rectificării.

Prioritatea Guvernului este finanțarea serviciilor de care oamenii depind, respectarea obligațiilor de plată și finalizarea investițiilor, cu păstrarea disciplinei bugetare.

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