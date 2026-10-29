Guvernul a discutat cu șefii consiliilor județene finanțarea serviciilor sociale, rectificarea bugetară și proiectele PNRR

179757 – 29102026 – Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) despre dificultățile financiare ale administrațiilor județene, finanțarea serviciilor sociale și a spitalelor, întreținerea drumurilor județene și finalizarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La întâlnire au participat vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și secretarul de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Attila Kelemen. Administrațiile județene au fost reprezentate de Alfred Simonis, președintele UNCJR și al Consiliului Județean Timiș, precum și de peste 20 de președinți de consilii județene.

Consiliile județene cer soluții pentru acoperirea cheltuielilor

Președintele UNCJR, Alfred Simonis, a prezentat problemele financiare cu care se confruntă administrațiile județene, în condițiile în care trebuie să asigure funcționarea serviciilor publice, să achite obligațiile restante și să continue investițiile în derulare.

„Deși la nivelul administrațiilor județene au fost făcute economii și au fost depuse eforturi pentru reducerea cheltuielilor, există în continuare presiuni financiare importante, mai ales în ceea ce privește finanțarea serviciilor sociale, plata obligațiilor restante și continuarea investițiilor”, a declarat Simonis.

Acesta a cerut identificarea unor soluții care să permită consiliilor județene să își îndeplinească atribuțiile fără întreruperea serviciilor destinate populației. Uniunea a atras atenția și asupra dependenței administrațiilor județene de alocările de la bugetul de stat, care face dificilă planificarea cheltuielilor atunci când finanțarea nu este predictibilă.

În domeniul asistenței sociale, Simonis a invocat situația din județul Timiș, unde, potrivit declarațiilor sale, numărul copiilor abandonați a crescut de la 120 în 2025 la peste 150 în septembrie 2026. El a arătat că astfel de cazuri generează cheltuieli suplimentare pentru protecția persoanelor vulnerabile.

Rectificarea bugetară și bugetul pentru 2027

Premierul Luca Niculescu a declarat că rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să reflecte presiunile asupra serviciilor sociale, spitalelor, drumurilor județene și investițiilor cu termene apropiate.

„Rectificarea bugetară și proiectul bugetului pentru anul viitor trebuie să țină cont de aceste urgențe. Sunt domenii care afectează direct viața oamenilor și pentru care trebuie să găsim soluții responsabile, în limitele resurselor disponibile”, a transmis șeful Guvernului.

Potrivit informațiilor prezentate după întâlnire de reprezentanții administrațiilor județene, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat măsuri care ar urma să ofere autorităților locale mai multă flexibilitate în utilizarea sumelor deja alocate. Alfred Simonis a apreciat că această flexibilitate ar putea ajuta județele să își achite datoriile și să mențină serviciile publice în funcțiune.

Termenul de 31 decembrie pentru proiectele PNRR

Finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR, cu termenul de 31 decembrie 2026 menționat de UNCJR, a fost o altă temă a discuțiilor. Consiliile județene au solicitat sprijin pentru continuarea lucrărilor și evitarea blocajelor provocate de lipsa finanțării.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a indicat trei priorități: direcționarea resurselor către lucrările în desfășurare prin rectificarea bugetară, încheierea proiectelor PNRR și stabilirea unui mecanism de finanțare a serviciilor sociale care să ofere mai multă predictibilitate instituțiilor.

„Consiliile județene sunt partenerii principali ai Ministerului Dezvoltării. Știu din interior cum se lucrează într-un consiliu județean și cât contează dialogul cu ministerul. Vom lucra împreună cu fiecare județ pentru ca proiectele să ajungă la oameni”, a declarat ministrul.

Premierul a mai anunțat că Executivul a convenit cu reprezentanții administrațiilor județene o serie de măsuri pentru sprijinirea finalizării investițiilor PNRR și pentru atragerea mai rapidă și mai eficientă a fondurilor de coeziune.

Reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară

Întâlnirea a inclus și discuții despre reforma administrativă, reforma administrativ-teritorială și comasarea voluntară a unor UAT-uri. Aceste măsuri sunt prevăzute în programul de guvernare, cu obiectivul declarat de a eficientiza folosirea resurselor publice.

Niculescu a afirmat că Guvernul dorește o relație de lucru predictibilă cu autoritățile locale și reguli mai clare pentru finanțele publice locale. Aplicarea reformelor presupune însă coordonarea ministerelor cu administrațiile județene și identificarea unor soluții care să țină cont de situația fiecărei comunități.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și pregătirile pentru sezonul rece, asigurarea energiei necesare populației și economiei, precum și măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Premierul a legat capacitatea de finanțare a investițiilor și de atragerea resurselor externe de obiectivul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). El a susținut că aderarea ar putea crea oportunități suplimentare pentru investiții și accesul la capital internațional.