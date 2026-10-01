Guvernul a prelungit starea de alertă în energie cu încă o lună

179534 – 01102026 – Guvernul a adoptat astăzi Hotărârea privind punerea în aplicare a unor măsuri de siguranță pe piața de energie electrică. Prin această hotărâre de guvern, practic se prelungește starea de alertă cu încă o lună, pe perioada 1-31 octombrie.

Guvernul a adoptat, astăzi, hotărârea prin care se prelungește starea de alertă cu încă o lună, după decizia luată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, în situația în care Centrala de la Cernavodă rămâne în continuare oprită, din cauza debitului mic al Dunării.

Potrivit Guvernului, actul normativ a fost adoptat având în vedere o serie de factori, precum:

• Pentru luna octombrie 2026 se estimează că, la vârful de sarcină de seară, consumul de energie electrică poate ajunge la valori de până la 8.000 MW, în condițiile reducerii temperaturii;

• Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice;

• Prognoza debitului Dunării la intrare în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă, în luna octombrie.

În condițiile prezentate mai sus, vulnerabilitatea principală constă în deficitul de producție dispecerizabilă în orele de vârf (18:00 – 22:00) și limitarea posibilităților de import, cauzată de o criză regională de energie, motiv pentru care, prin Hotărârea de Guvern s-a stabilit aplicarea unor măsuri temporare de siguranță pe piața de energie electrică de către Transelectrica până la 30 octombrie 2026. Sursa : tvrinfo