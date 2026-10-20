Guvernul Luca Niculescu, învestit cu 280 de voturi. Cabinetul Bolojan a fost demis cu 281 de voturi

179680 – 20102026 – Parlamentul a învestit marți, 20 octombrie, Guvernul condus de Luca Niculescu, cu 280 de voturi favorabile și 58 împotrivă. Noul Executiv își începe mandatul după demiterea Guvernului Ilie Bolojan, la 5 mai 2026, printr-o moțiune de cenzură adoptată cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate.

Pentru învestirea noului Guvern erau necesare cel puțin 233 de voturi favorabile. Dezbaterile din Parlament au arătat că susținerea acordată Cabinetului Niculescu nu presupune o poziție comună a partidelor asupra programului de guvernare și a responsabilității pentru situația economică a țării.

În discursul de prezentare a programului, Luca Niculescu a cerut încheierea blocajului politic și reluarea deciziilor administrative și economice. Premierul a descris situația României drept o criză a modelului de dezvoltare, cu efecte asupra veniturilor populației, investițiilor și locurilor de muncă.

Printre prioritățile anunțate se numără reducerea deficitului bugetar, adoptarea bugetului pentru 2027, protejarea fondurilor europene și finalizarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Niculescu a indicat drept urgențe și asigurarea securității energetice în timpul iernii, îmbunătățirea colectării fiscale și combaterea evaziunii.

Programul prevede indexarea pensiilor începând din 2027, în limitele traiectoriei de reducere a deficitului, menținerea cotei unice de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri. Premierul a anunțat măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costurile energiei.

În domeniul energetic, Niculescu a prezentat obiectivul introducerii în sistem a aproape 6.000 MW de noi capacități de producție până la sfârșitul anului 2027 și a propus un Pact Energetic Național pentru zece ani. Executivul urmărește, potrivit programului prezentat, reducerea costurilor energiei pentru industriile strategice și dezvoltarea capacităților de producție și stocare.

Premierul a anunțat și măsuri pentru reducerea risipei în instituțiile publice, modernizarea ANAF și a Autorității Vamale și reorganizarea administrației. El a respins reducerile uniforme de personal și a susținut că noile cheltuieli permanente trebuie să aibă surse permanente de finanțare.

PSD a susținut învestirea și a criticat fosta guvernare. Președintele partidului, Sorin Grindeanu, a justificat votul favorabil prin nevoia de a pune capăt crizei politice și de a asigura o direcție de guvernare. El a delimitat responsabilitatea social-democraților de rezultatele Cabinetului Bolojan și a avertizat că partidul va semnala public problemele noului Executiv. PSD deține 11 portofolii ministeriale în Cabinetul Niculescu.

PNL a anunțat un vot de necesitate, fără participare la guvernare. Ilie Bolojan a susținut învestirea pentru încheierea crizei politice, dar a criticat noua formulă de guvernare și capacitatea acesteia de a rezolva problemele structurale ale economiei. Liberalii nu intră în componența noului Executiv.

USR a respins Cabinetul. Reprezentantul formațiunii, Radu Miruță, a criticat revenirea PSD la guvernare și a contestat formula politică pe care se bazează noul Guvern.

AUR a votat împotrivă. Președintele formațiunii, George Simion, a calificat noul Executiv drept un „guvern marionetă” și a anunțat că parlamentarii partidului nu vor susține Cabinetul.

UDMR a anunțat sprijin parlamentar fără participare la Guvern. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a pledat pentru o alternativă politică rațională și credibilă. Varujan Pambuccian, reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale, a cerut ca dezbaterea să se concentreze asupra efectelor deciziilor guvernamentale asupra populației.

Noul Cabinet preia responsabilitatea guvernării într-un Parlament în care susținerea pentru învestire nu echivalează cu un acord politic asupra tuturor măsurilor anunțate. Primele teste vor fi pregătirea bugetului pentru 2027, reducerea deficitului, continuarea proiectelor europene și aplicarea angajamentelor privind pensiile și energia.