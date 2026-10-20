Guvernul propune măsuri pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă

179672 – 20102026 – Comitetul interministerial Bala a aprobat raportul final privind soluțiile pentru asigurarea alimentării cu apă necesare răcirii reactoarelor nucleare ale centralei de la Cernavodă, inclusiv în perspectiva dezvoltării capacității acesteia.

Printre măsurile propuse pe termen scurt se numără mobilizarea, atunci când va fi necesar, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei și continuarea dragajului pe Dunărea Veche. Lucrările ar urma să contribuie atât la creșterea debitului pe acest braț al fluviului, cât și la îmbunătățirea condițiilor de navigație.

Comitetul a prezentat și indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului Bala II, care urmează să parcurgă procedurile legale de avizare și aprobare. Recomandarea este ca proiectul și viitoarea licitație să țină seama de debitele foarte scăzute înregistrate în 2026.

Obiectivele propuse pentru Bala II includ asigurarea apei necesare funcționării tuturor celor patru unități nucleare, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi, menținerea navigabilității, protejarea circulației piscicole și identificarea unor soluții pentru zona stâncii Pârjoaia.

Pe termen lung, comitetul recomandă ca proiectarea unităților 3 și 4 să ia în calcul condițiile hidrologice din acest an și să fie analizate soluții suplimentare pentru alimentarea canalului de răcire.

Raportul prevede continuarea coordonării între instituțiile cu atribuții pe Dunăre, pe baza unor date comune și a modelărilor hidraulice. Comunicatul Guvernului prezintă recomandările comitetului, fără să stabilească un calendar complet de execuție sau sursele de finanțare pentru toate măsurile propuse.