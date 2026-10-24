Guvernul României accelerează eforturile pentru efectuarea ultimelor plăți din PNRR

Prim-ministrul Luca Niculescu a cerut ministerelor implicate accelerarea eforturilor pentru efectuarea ultimelor plăți aferente PNRR. În cadrul ședinței convocate, ieri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții ministerelor de linie, accentul a fost pus asupra evaluării cererilor de plată numărul 5 și 6, stabilirii măsurilor pentru accelerarea evaluării acestora, precum și remedierii problemelor tehnice și legislative identificate în relația cu Comisia Europeană.

„Atragerea fondurilor din PNRR rămâne o prioritate absolută, fiecare jalon îndeplinit reprezentând investiții directe în spitale, școli, creșe și rețele moderne de infrastructură pentru cetățeni. Economia României are nevoie vitală de banii europeni. Trebuie să închidem rapid procedurile de absorbție a fondurilor PNRR. Să ne păstrăm atenția și asupra fondurilor de coeziune, unde România se află deja în top 10 țări care au reușit să atragă fonduri europene în actualul exercițiu bugetar. Aceste fonduri alimentează motoarele economiei noastre și trebuie să valorificăm cât mai bine această oportunitate, pentru ca România să continue să se dezvolte, iar companiile românești să acceseze aceste oportunități”, a declarat premierul Luca Niculescu.

În cadrul întâlnirii au fost analizate în detaliu ultimele evoluții privind Cererea de Plată nr. 6 (CP6): data de 6 noiembrie marchează finalizarea evaluării de către serviciile Comisiei Europene, urmând ca pe 20 noiembrie să fie adoptată decizia oficială. Totodată, s-a discutat situația Cererii de Plată nr. 5 (CP5), unde încă mai sunt în discuție 5 ținte și jaloane cu Comisia Europeană și care trebuie clarificate în cel mai scurt timp posibil.

Premierul a stabilit măsurile prioritare pentru dinamizarea procesului de rambursare:

– Accelerarea răspunsurilor la toate solicitările și observațiile Comisiei Europene, cu furnizarea unor documentații complet structurate și verificate;

– Rigoarea documentațiilor tehnice, în special în privința respectării principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” mediul (DNSH) și a demonstrării conforme a standardelor de eficiență energetică;

– Stabilitatea cadrului normativ, prin evitarea oricăror modificări legislative care ar putea afecta jaloanele deja adoptate sau care ar duce la reversibilitatea reformelor asumate;

– Modificări ale cadrului legislativ în vederea prelungirii termenului de efectuare a plăților de către ministere pentru beneficiarii proiectelor finanțate din PNRR în vederea creșterii absorbției fondurilor;

– Consolidarea capacității administrative, asigurând stabilitatea echipelor PNRR din ministere și suplimentarea acestora, după caz, astfel încât procesul de închidere a planului să fie dus la bun sfârșit fără blocaje.

Ministrul Alexandru-Mihai Ghigiu va avea, în perioada următoare, întrevederi dedicate PNRR cu responsabilii din Comisia Europeană.