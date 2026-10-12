IAR Ghimbav: Guvernul a găsit bani pentru șefi, nu și pentru angajați

Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, Guvernul nu dă comenzi pentru elicoptere militare industriei brașovene

179608 – 12102026 – Salariații IAR Ghimbav anunță organizarea astăzi, 12 octombrie 2026, a unui miting în incinta societății, pentru a contesta majorarea de peste patru ori a indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, în condițiile în care indexarea salariilor cu inflația, negociată în iunie 2026, nu a fost acordată.

Angajații reclamă și întârzieri în acordarea unor drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă, precum și un nivel de încărcare cu manoperă de sub 20%. Reprezentanții salariaților atribuie problemele salariale actelor normative adoptate de Guvern și critică deciziile privind remunerarea conducerii societății.

Potrivit unui comunicat al salariaților, în mai puțin de trei luni, numărul salariilor de conducere plătite de IAR Ghimbav a crescut de la trei la nouă, prin includerea directorilor și a membrilor Consiliului de Administrație. Angajații îl critică pe ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, pentru deciziile pe care le consideră responsabile de această evoluție.

O altă nemulțumire vizează politica de achiziții militare a României. Reprezentanții salariaților invocă suma de 16,8 miliarde de euro destinată înarmării, inclusiv achiziției de elicoptere militare, și reclamă faptul că volumul redus de activitate al IAR nu este compensat prin comenzi pentru industria națională de apărare.

Aceștia reclamă și achiziția de elicoptere militare: ”În cazul concret al achizițiilor de elicoptere militare, este pentru prima dată din 1969 până în prezent, când contractul de achiziții de elicoptere militare este semnat de către reprezentanții Guvernului României cu un alt furnizor, deși, în toți acești ani, societatea IAR a fabricat și a asigurat mentenanță la elicopterele militare ale armatei României și nu numai”, se arată în comunicat.

Reprezentanții angajaților consideră că volumul comenzilor din industria de apărare depinde atât de evoluția conflictelor internaționale, cât și de capacitatea autorităților de a negocia contracte cu alte state. Ei critică orientarea achizițiilor militare către producători străini, în condițiile în care salariații IAR au un nivel de activitate redus și drepturi salariale neacordate la timp.