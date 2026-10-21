Ilfov: Șapte persoane trimise în judecată într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei

179685 – 21102026 – Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au trimis în judecată, în stare de libertate, șapte persoane acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Ilfov.

Potrivit procurorilor, în perioada 2018–2019, inculpații, rude între ei, ar fi controlat șase societăți din Ilfov care colectau deșeuri feroase și neferoase, în special cupru, și le vindeau unor mari operatori de reciclare din București și Ilfov.

Cele șase firme ar fi încasat împreună 195 de milioane de lei. Procurorii susțin că niciuna nu și-ar fi declarat veniturile din vânzări pentru 2019, iar trei dintre ele nu le-ar fi declarat nici pentru 2018. Astfel, ar fi fost sustrase de la impozitare venituri de 133 de milioane de lei.

Pentru a justifica retragerea în numerar a banilor încasați prin bancă, inculpații ar fi întocmit borderouri care indicau achiziții de deșeuri de la persoane fizice. Potrivit anchetatorilor, mulți dintre furnizorii trecuți în documente aveau identități fictive sau erau decedați. Aproape toate înregistrările indicau 500 de kilograme de cupru la 20 de lei kilogramul, adică 10.000 de lei – plafonul legal zilnic pentru plățile în numerar către o persoană fizică.

Procurorii afirmă că aceste cheltuieli fictive ar fi acoperit veniturile obținute din vânzări, astfel încât firmele să nu înregistreze profit și să nu plătească impozit. Prejudiciul estimat la bugetul de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru 2018 și 2019, este de 7.623.947,08 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților. Procurorii au dispus și sechestru în vederea confiscării extinse asupra a cinci terenuri și două autoturisme, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei și înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați. Anchetatorii susțin că bunurile ar fi fost cumpărate din bani proveniți din activitatea infracțională.

Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Ilfov, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii. Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR.

Trimiterea în judecată înseamnă sesizarea instanței competente și nu înlătură prezumția de nevinovăție.