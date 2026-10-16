IMM România cere amânarea cu încă un an a amenzilor pentru bonurile fiscale fără cod QR

IMM România cere amânarea cu încă un an a amenzilor pentru bonurile...

179647 – 16102026 – IMM România solicită Parlamentului să prelungească până la 1 noiembrie 2027 suspendarea aplicării amenzilor pentru emiterea bonurilor fiscale fără cod QR, invocând dificultăți tehnice și lipsa normelor necesare aplicării obligației.

De la 1 noiembrie 2026, firmele ruscă amenzi cuprinse între 2.000 și 4.000 de lei, dacă bonurile fiscale nu conțin codul QR cu datele prevăzute de legislație: data și ora emiterii, numărul de identificare al bonului și seria fiscală a aparatului de marcat electronic.

Obligația a fost introdusă prin modificările legislative din 2024, iar aplicarea sancțiunilor a fost suspendată ulterior până la 1 noiembrie 2026.

IMM România susține că autoritățile nu au asigurat condițiile pentru aplicarea efectivă a obligației și avertizează că firmele ar putea fi supuse unor controale din partea mai multor instituții cu atribuții în verificarea aparatelor de marcat fiscale.

„Avem un nou exemplu de reglementare făcută fără o consultare reală a mediului de afaceri”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România. Acesta a criticat introducerea unor obligații pe care întreprinderile ar putea să nu le poată respecta din motive tehnice.