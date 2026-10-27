IMM România cere Guvernului măsuri fiscale stabile și reducerea prețului la combustibil și energie

179724 – 27102026 – După întâlnirea de lucru cu prim-ministrul Luca Niculescu, reprezentanții IMM România au anunțat o listă de revendicări. Aceasta pornește de la reducerea costurilor cu energia și combustibilii, relansarea programului IMM INVEST și clarificarea impozitării microîntreprinderilor și ajunge atebționarea privind lipsa unui capitol dedicat întreprinderilor mici și mijlocii în programul de guvernare pentru perioada 2026–2028.

Potrivit organizației, firmele au nevoie de măsuri care să faciliteze accesul la finanțare și să susțină investițiile. IMM România propune relansarea instrumentelor de garantare prin IMM INVEST și dezvoltarea programelor destinate start-up-urilor, inclusiv prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

În ceea ce privește fiscalitatea, patronatele susțin eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), menținerea cotei unice de impozitare și clarificarea plafonului de încadrare și a cotelor de impozitare pentru microîntreprinderi.

Organizația cere și actualizarea regulilor fiscale aplicabile indemnizațiilor șoferilor profesioniști din transportul internațional. Propunerea vizează majorarea plafonului de la 87,5 la 120 de euro pe zi, introducerea indexării periodice și creșterea celui de-al doilea plafon fiscal de la echivalentul a trei la patru salarii de bază.

În turism, IMM România propune vouchere de vacanță de minimum 1.600–2.000 de lei anual, utilizabile exclusiv în România, și o bonificație de 20% pentru cele folosite în extrasezon, în perioada octombrie–mai.

În domeniul sănătății, organizația susține stabilirea, de la 1 ianuarie 2027, a valorii punctului pentru serviciile din ambulatoriul de specialitate la 8 lei, cu asigurarea finanțării bugetare necesare.

La întâlnire au participat Florin Duma și Liliana Agheorghicesei, prim-vicepreședinți ai IMM România, Lucescu Beniamin, președintele Federației Operatorilor Români de Transport, și Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

Premierul Luca Niculescu a transmis că Guvernul urmărește atragerea de resurse în buget și în economie fără majorarea presiunii asupra mediului de afaceri. Șeful Executivului a invocat necesitatea reducerii risipei, îmbunătățirii colectării veniturilor, combaterii evaziunii fiscale și achitării la timp a obligațiilor statului față de companii.

Niculescu a indicat și sprijinirea investițiilor strategice, dezvoltarea instrumentelor de finanțare prin Banca de Investiții și Dezvoltare și facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la capital. Premierul a susținut că ajustarea fiscală nu poate continua la nesfârșit prin creșterea taxelor și impozitelor.

Premierul nu a făcut însă nicio promisiune, urmând să aibă loc și alte întâlniri între cele două părți.