În 2024, România avea cei mai mulți elevi la un cadru didactic

179557– 05102026 – În 2024 în învățământul primar și gimnazial din Uniunea Europeană lucrau aproximativ 5,30 milioane de cadre didactice, cu 36.500 mai mulți decât în anul precedent, potrivit datelor publicate luni de Eurostat, de Ziua Mondială a Profesorilor. Cea mai mare parte a personalului didactic era formată din femei, care reprezentau 72,9% din total, în timp ce bărbații aveau o pondere de 27,1%.

Datele europene indică și o structură de vârstă îmbătrânită a profesiei. În 2024, 40,4% dintre cadrele didactice aveau cel puțin 50 de ani, în timp ce doar 8% aveau sub 30 de ani. Cadrele didactice cu vârste între 30 și 34 de ani reprezentau 9,5% din total, iar cele între 35 și 49 de ani, 11,6%. Grupele de vârstă 40-59 de ani aveau fiecare ponderi cuprinse între 14,1% și 15,8%.

Ponderea bărbaților s-a menținut relativ constantă, între 26% și 30%, în majoritatea grupelor de vârstă. Excepția a fost categoria profesorilor de cel puțin 65 de ani, unde bărbații au reprezentat 35,6%. Eurostat leagă această diferență de vârstele legale de pensionare.

În rândul statelor membre, cele mai mari ponderi ale profesorilor de cel puțin 50 de ani erau în Lituania, 58,4%, Portugalia, 55,6%, Italia, 54,3%, Letonia, 54%, și Estonia, 50,6%. La polul opus se aflau Irlanda, cu 20,8%, Malta, cu 20,9%, și Luxemburg, cu 22%.

Datele Eurostat reflectă și raportul dintre elevi și profesori. În ceea ce privește România, în învățământul primar, în 2024 erau 18,2 elevi la un cadru didactic, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, unde media era de 13,2 elevi la un profesor.

Pentru comparație, în învățământul primar european 38,1% dintre profesori aveau cel puțin 50 de ani, 42,1% aveau între 35 și 49 de ani, iar 19,7% aveau sub 35 de ani.