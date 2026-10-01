Institutul Cultural Român și Biblioteca Națională a României își unesc forțele pentru promovarea culturii române în țară și în străinătate

179532 – 01102026 – Joi, 1 octombrie 2026, la sediul Institutului Cultural Român, Corina Încrosnatu, președintele ICR, și Carmen Mihaiu, director general al Bibliotecii Naționale a României, au semnat un acord de parteneriat între cele două instituții, destinat dezvoltării colaborării interinstituționale în domeniile cultural și educativ, cu accent pe promovarea patrimoniului scris și a literaturii române în țară și peste hotare.

Documentul prevede crearea unui „Fond ICR” în cadrul colecțiilor permanente ale Bibliotecii Naționale a României, fond care va include traduceri din operele scriitorilor români, lucrări semnate sau editate de autori/editori români sau de origine română și publicații internaționale consacrate unor tematici românești, apărute în străinătate cu sprijinul ICR.

Biblioteca Națională a României va transmite către biblioteci de prestigiu de peste hotare, în baza acordurilor internaționale de schimb interbibliotecar la care este parte, cărți dedicate istoriei, culturii și civilizației românești, precum și albume de promovare a României editate de ICR.

Acordul vizează, totodată, organizarea, în parteneriat, a unor manifestări culturale pe teme de interes comun, în scopul promovării literaturii române contemporane, precum și acordarea de asistență de specialitate Institutului Cultural Român în domeniul biblioteconomiei, în vederea modernizării și informatizării bibliotecilor din cadrul rețelei reprezentanțelor ICR din străinătate.

„Prin acest parteneriat, ne propunem să consolidăm legătura dintre patrimoniul scris, literatura română contemporană și dimensiunea internațională a culturii române. Biblioteca este unul dintre spațiile fundamentale ale memoriei culturale, iar colaborarea cu Biblioteca Națională a României ne oferă noi instrumente pentru a face mai vizibile creația și valorile românești, atât în țară, cât și în rețeaua ICR din străinătate”, a declarat Corina Raluca Încrosnatu, președinta Institutului Cultural Român.

„Promovarea culturii scrise și a autorilor români, în țară și străinătate, este un obiectiv important atât pentru Biblioteca Națională a României, cât și pentru Institutul Cultural Român. Semnarea acestui acord de parteneriat va aduce o dimensiune nouă și concretă acestui deziderat, prin organizarea unor manifestări culturale comune, dedicate promovării literaturii române contemporane și valorificării patrimoniului scris. Ne dorim ca „Fondul ICR” să vină în completarea eforturilor noastre permanente de a construi colecția „Românica”, ajutând-o să devină un reper pentru documentarea prezenței culturii române scrise în spațiul internațional, și, totodată, să contribuie la circulația literaturii române și a operelor dedicate României peste hotare, ca parte a schimbului internațional de publicații derulat de Biblioteca Națională a României cu parteneri de prestigiu din străinătate”, a afirmat Carmen Mihaiu, director general al Bibliotecii Naționale a României.

Colaborarea dintre Institutul Cultural Român și Biblioteca Națională a României se înscrie în misiunea celor două instituții de a susține accesul publicului la cultură, de a valorifica patrimoniul cultural scris și de a contribui la promovarea culturii române.

Prin această colaborare, cartea românească își consolidează traseul către publicuri din țară și din străinătate, iar instituțiile culturale românești își unesc expertiza și resursele pentru a susține mai eficient circulația valorilor culturale românești în lume.