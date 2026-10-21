179683 – 21102026 – În perioada 20–22 octombrie, România găzduiește, Bucharest Cybersecurity Conference 2026 (BCC2026), o conferință internațională dedicată securității Inteligența artificială și protecția infrastructurilor critice, pe agenda Bucharest Cybersecurity Conference 2026 cibernetice, inteligenței artificiale și cooperării dintre state în combaterea amenințărilor digitale. Evenimentul reunește reprezentanți ai autorităților, instituțiilor europene și internaționale, companiilor tehnologice și mediului academic din peste 48 de țări.

Conferința este organizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Bitdefender, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), al Centrului European de Competențe în domeniul Securității Cibernetice (ECCC), al Centrului Național de Coordonare NCC-RO și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).

La deschiderea evenimentului a participat președintele României, Nicușor Dan, și Luminița Odobescu, consilier de stat pentru politică externă și securitate în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

Agenda conferinței cuprinde dezbateri despre utilizarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice, competiția geopolitică în spațiul digital, suveranitatea tehnologică europeană și protejarea infrastructurilor critice. Organizatorii au programat 11 paneluri, șase prezentări principale, șapte sesiuni de discuții, patru demonstrații și o prezentare dedicată inteligenței artificiale.

Unul dintre subiectele urmărite este consolidarea cooperării în domeniul securității cibernetice între România, Ucraina și Republica Moldova prin schimb de informații, coordonarea răspunsului la incidente și dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică pe flancul estic al Europei.

Participanții analizează și amenințările de tip ransomware, securitatea serviciilor cloud, protecția lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea centrelor de operațiuni de securitate (SOC). De asemenea, sunt programate dezbateri despre aplicarea legislației europene privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, prin Directiva NIS2, reziliența operațională digitală în sectorul financiar, reglementată de DORA, și cerințele de securitate pentru produsele cu elemente digitale, prevăzute de Cyber Resilience Act.

Printre invitații anunțați de organizatori se numără Philip Stupak, fost oficial al structurilor de securitate cibernetică de la Casa Albă, Thomas W. Rondeau, reprezentant al Departamentului de Război al SUA, Virgil Spiridon, reprezentant al Consiliului Europei, și Colin Mahony, reprezentant al companiei Recorded Future.

Dimensiunea economică a securității cibernetice este reflectată de discuțiile despre investițiile în protecția sistemelor informatice, dezvoltarea competențelor profesionale și consolidarea industriei europene de profil. Un alt subiect îl reprezintă integrarea inteligenței artificiale în activitatea instituțiilor publice și a companiilor, în condițiile în care utilizarea acestor tehnologii poate genera noi vulnerabilități pentru rețele și date.

BCC2026 se încheie joi, 22 octombrie.