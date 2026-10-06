Intervenția la incendiul de vegetație și fond forestier din zona Parcului Național Domogled – Valea Cernei

Intervenția la incendiul de vegetație și fond forestier din zona Parcului Național...

179566– 06102026 – În cursul zilei de ieri, 5 octombrie 2026, intervenția pentru limitarea și stingerea incendiului din zona montană a continuat atât prin acțiuni terestre, cât și prin intervenția aeriană.

Pentru sprijinirea echipelor aflate la sol, trei elicoptere ale Inspectoratului General de Aviație, dintre care unul din capacitatea rescEU, au executat misiuni de stingere.

Aruncările de apă au fost dirijate în funcție de direcția și intensitatea vântului, fiind concentrate pe frontul incendiului și pe flancurile aflate pe direcția de propagare. În total, ieri, elicopterele au efectuat 100 de aruncări cu apă, alimentarea fiind realizată din lacul Prisaca.

Totodată, de la începutul lunii octombrie, elicopterele au efectuat, în total, 412 aruncări, însumând aproximativ un milion de litri de apă.

Intervenția echipelor terestre s-a desfășurat în condiții dificile, specifice terenului montan. Misiunile sunt îngreunate de relieful stâncos, pantele abrupte și diferențele mari de nivel, care fac ca accesul echipelor terestre să fie dificil, iar în anumite puncte chiar imposibil.

La începutul zilei de 6 octombrie, va fi realizată o recunoaștere aeriană cu elicopterele, sprijinită de echipajul cu dronă al ISU Vrancea. Informațiile obținute în urma recunoașterii vor sta la baza stabilirii priorităților de intervenție pentru ziua de astăzi, în funcție de evoluția focarelor și de condițiile din teren.

Forțele de intervenție continua acțiunile pentru localizarea, limitarea și stingerea focarelor, cu adaptarea permanentă a dispozitivului în funcție de evoluția incendiului, condițiile meteorologice și posibilitățile de acces în teren.