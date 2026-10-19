Întrvedere Mircea Abrudean – Marta Cartabia

179668 – 19102026 – Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit, luni, cu președintele Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, discuțiile vizând rolul Parlamentului în dezbaterea și adoptarea actelor normative, importanța corectitudinii actului de justiție, stabilitatea politică, sistemul electoral și educația.

”Am primit astăzi la Senat vizita doamnei Marta Cartabia, președinta Comisiei de la Veneția, care efectuează zilele acestea o vizită în România, alături de reprezentanți ai Comisiei, pentru a participa la Forumul dedicat Statului de Drept.

Discuțiile noastre au vizat rolul Parlamentului în dezbaterea și adoptarea actelor normative și importanța corectitudinii actului de justiție. Am subliniat pașii esențiali pe care România i-a făcut în ultima perioadă datorită eforturilor noastre de aderare la #OCDE.

Am vorbit, de asemenea, despre stabilitatea politică, implicarea tinerilor în problemele societății, un sistem electoral corect și sistemul de educație, toate acestea fiind elemente necesare evoluției corecte a unei societăți decmocratice, ancorată în valorile europene”, a anuțat Mircea Abrudean pe facebook