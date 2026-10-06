Investițiile în educație trebuie evaluate prin rezultate pentru copii

179563– 06102026 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și World Vision România au organizat, luni, 5 octombrie 2026, masa rotundă „De la investiție la impact. Ce rezultate vrem de la investițiile în educație?”, eveniment dedicat rezultatelor investițiilor în educație și priorităților pentru următorii ani.

Dezbaterea, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, a reunit reprezentanți ai administrației publice, instituțiilor europene, mediului academic și societății civile, precum și copii și tineri.

Dezbaterea a pornit de la întrebarea privind modul în care investițiile și proiectele din educație pot fi transformate în rezultate concrete și măsurabile pentru copii și tineri.

World Vision România a prezentat rezultatele unei cercetări naționale realizate în perioada mai-iunie 2026, pe un eșantion de 729 de respondenți din învățământul preuniversitar de stat. Cercetarea a urmărit percepțiile și experiențele elevilor în raport cu programele de sprijin din educație și nevoile acestora.

Potrivit datelor prezentate, 50% dintre liceeni spun că au nevoie de mai multe competențe practice, iar 36% își doresc mai multe experiențe directe, precum stagii de practică sau activități de voluntariat. În același timp, 79% dintre elevi afirmă că au observat dotări noi în școli, în timp ce doar 18% spun că au participat la activități dedicate dezvoltării competențelor digitale.

Datele au fost puse în legătură cu modul în care sunt evaluate investițiile în educație. Participanții au discutat despre necesitatea ca rezultatele programelor să fie urmărite prin efectele asupra copiilor și tinerilor, inclusiv în ceea ce privește competențele dobândite, accesul la experiențe practice, pregătirea digitală și tranziția către viitoarele forme de educație și muncă.

„România trece printr-un moment de inflexiune pentru educație. Avem investiții istorice în infrastructură și dotări, dar trebuie să ne asigurăm că acestea se traduc în rezultate pentru copii și profesori. Într-o lume în care Inteligența Artificială schimbă rapid competențele de care avem nevoie, trebuie să adaptăm sistemul de educație, de la curriculum la metodele de predare, punând mai mult accent pe gândire critică, creativitate și competențe nonformale. Profesorii nu pot face singuri această transformare: este nevoie ca investițiile europene să fie completate de resurse private și de parteneriate între stat, mediul privat și societatea civilă”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Cercetarea World Vision România a analizat experiența elevilor în raport cu programele educaționale și sprijinul primit prin acestea, oferind date despre dotările școlilor, dezvoltarea competențelor și accesul la activități practice.