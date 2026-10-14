ITPF Giurgiu : Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată temporar

179633 – 14102026 – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că, potrivit unei notificări transmise de autoritățile de frontieră bulgare prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restricționată temporar, pentru efectuarea unor lucrări de construcție și montare a rosturilor de dilatare.

Restricțiile vor fi aplicate astfel:

19 octombrie 2026, ora 09:00 – 22 octombrie 2026, ora 17:00: banda din dreapta va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din stânga, sensurile de deplasare urmând să fie dirijate, pe rând, la intervale de aproximativ 20 de minute, de personalul desemnat în acest scop.

26 octombrie 2026, ora 09:00 – 29 octombrie 2026, ora 17:00: banda din stânga va fi închisă. Traficul în ambele sensuri se va desfășura alternativ, pe banda din dreapta, în aceleași condiții, la intervale de aproximativ 20 de minute.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu autoritățile competente române și bulgare, va lua măsurile necesare pentru fluidizarea și gestionarea traficului în zona de frontieră pe durata aplicării restricțiilor.

Recomandăm participanților la trafic să țină cont de aceste restricții atunci când își planifică deplasările, să ia în calcul posibilitatea creșterii timpilor de așteptare și să respecte indicațiile autorităților și ale personalului care asigură dirijarea traficului.