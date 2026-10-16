Lansarea proiectului „București: Memoria în Realitate Virtuală”, la MNIR

179654 – 16102026 – Pe 17 octombrie 2026, de la ora 13:00, la Muzeul Național de Istorie a României are loc prezentarea publică a proiectului „București: Memoria în Realitate Virtuală”, o experiență cultural-educativă în care istoria Capitalei este explorată prin realitate virtuală. Participarea este gratuită.

Proiectul este finanțat de ARCUB, în cadrul Programului Cultural „București în premieră” 2026, și este dezvoltat de Asociația ARTBYTE. Parteneri sunt Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național Cotroceni, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Muzeul Comunismului din București, instituții care au contribuit prin expertiză, documentare, sprijin educațional, promovare și facilitarea accesului către public.

Proiectul propune publicului o călătorie în unul dintre spațiile cele mai cunoscute și încărcate de memorie ale Bucureștiului. Prin două experiențe VR, participanții pot explora două momente distincte ale aceluiași loc: Piața Palatului Regal și perioada monarhiei, respectiv transformările spațiului în perioada comunistă și în contextul evenimentelor din decembrie 1989.

Experiențele au fost construite printr-un proces complex care a combinat documentarea istorică, cercetarea vizuală, modelarea și reconstrucția 3D, grafica 2D, dezvoltarea digitală și componenta audio, pentru ca publicul să poată observa într-o manieră imersivă felul în care același spațiu al Bucureștiului s-a modificat de-a lungul timpului.

Proiectul este dezvoltat de o echipă tânără și multidisciplinară a Asociației ARTBYTE, organizație care dezvoltă programe prin care patrimoniul, istoria și noile tehnologii sunt aduse mai aproape de public. „Putem povesti despre istorie, putem citi despre ea și putem privi fotografii, dar ne-am dorit să mergem mai departe: să le oferim oamenilor posibilitatea să vadă locurile, să observe schimbările și, pentru câteva minute, să simtă că sunt acolo. Putem povesti despre experiențe, dar tehnologia ne permite acum să vedem și să înțelegem mai bine lucrurile care s-au întâmplat. Când intri în experiența VR, istoria nu mai rămâne doar o informație pe o pagină. Spațiul începe să capete proporții, sunete și context”, spune Nicoleta Geanina Ciubotaru, coordonatorul proiectului, prefigurând intențiile acestui proiect construit la intersecția dintre istorie, patrimoniu, artă digitală, tehnologie, educație și cercetare.

Până în prezent, „București: Memoria în Realitate Virtuală” a ajuns la 357 de beneficiari direcți – copii, adolescenți și adulți, care au participat la activități și au testat experiențele dezvoltate în cadrul proiectului. Dincolo de componenta spectaculoasă a realității virtuale, scopul este ca tehnologia să devină un instrument de apropiere a publicului de patrimoniu și istorie.

Invităm, așadar, sâmbătă, 17 octombrie 2026, între orele 13:00 – 16:00, la Muzeul Național de Istorie a României din Calea Victoriei nr. 12, copii, adolescenți, adulți, familii, profesori, studenți, pasionați de istorie și patrimoniu, profesioniști din sectorul cultural sau, pur și simplu, persoane curioase să experimenteze realitatea virtuală, să ne cunoașteți și să vă alăturați prezentării publice a proiectului nostru „București: Memoria în Realitate Virtuală”, un eveniment deschis tuturor celor care vor să descopere istoria Bucureștilor, altfel. Vizitatorii vor putea testa experiențele VR, vor putea vedea cum au fost reconstruite digital cele două perioade istorice și vor putea discuta cu membrii echipei despre întregul proces: de la fotografii și documentare istorică până la modelare 3D, sunet și implementarea finală în VR. Participarea este gratuită.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­