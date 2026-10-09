Liberalii, între linia lui Bolojan și presiunea de a debloca guvernul: Rareș Bogdan cere PNL să voteze Cabinetul Niculescu

179594 – 09102026 – PNL nu va intra în guvernul premierului desemnat Luca Niculescu, dar nici nu a închis ușa unui vot de învestitură. Decizia finală va fi luată săptămâna viitoare, iar în partid o tabără de liberali, în frunte cu Rareș Bogdan, îi cere deja conducerii să susțină guvernul.

Joi, după o oră de discuții cu Niculescu, președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii nu vor face parte din viitorul Executiv. Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va trece în opoziție, a precizat el. Bolojan a adăugat însă că partidul este deschis să acorde un vot de instalare, având în vedere situația politică și economică a țării. Poziția finală se va stabili după ședința Biroului Politic Național de săptămâna viitoare.

Înainte de această decizie, Bolojan pusese o condiție pentru votul PNL: în guvern să nu intre liberalii din aripa conservatoare, adică gruparea Veștea. Niculescu a răspuns că PNL nu a primit cu „mare deschidere” propunerea PSD.

Cea mai vehementă voce împotriva președintelui PNL cere acum învestirea lui Niculescu. Europarlamentarul Rareș Bogdan, care îi contestă conducerea lui Bolojan, a spus luni seara, la Antena 3, că România are nevoie de un guvern valid și că alegerile anticipate ar agrava criza. Pe premierul desemnat îl vede ca pe un om al dialogului. Bogdan respinge varianta tehnocrată și vrea un guvern politic, cu miniștri din partidele pro-europene. Surse citate de Ziare.com susțin că el le-ar fi cerut colegilor să-l oprească pe Bolojan și să voteze Cabinetul.

În trecut, Bogdan le-a recomandat parlamentarilor din Platforma Liberal-Conservatoare să voteze un guvern pe care îl numea „Guvernul Bolojan 2 undercover”. În acea perioadă, platforma număra 23 de parlamentari. Nu există însă un număr exact al celor care ar merge împotriva liniei partidului. Bogdan este europarlamentar și nu votează în Parlament, deci influența lui contează în rândul parlamentarilor din tabăra Veștea.

Surse liberale citate de Cotidianul spun că PNL va vota cel mai probabil acest guvern, pentru că situația trebuie deblocată, iar interimatul prelungit nu îl avantajează pe Bolojan. Potrivit acelorași surse, singura dificultate ar fi cooptarea în guvern a liberalilor anti-Bolojan. Niculescu ar fi conștient că nu ar primi sprijinul PNL dacă ar propune un liberal fără acordul partidului.

În PNL există și foarte mulți aleși locali care doresc deblocarea situației, dar și intrarea în guvern. Aceștia însă nu se pot manifesta public de teamă că Bolojan le va cere excluderea din partid. Este și motivul pentru care Ilie Bolojan s-a grăbit să iasă singur la declarații referitoare la formarea viitorului Cabinet, nelăsând alți colegi de partid să comunice oficial cu presa.