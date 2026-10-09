„Lider European” 2026, concurs național de proiecte pentru comunitate dedicat liceenilor

179591 – 09102026 – Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat cea de-a XVI-a ediție a concursului național „Lider European”, dedicat elevilor de liceu care vor să propună soluții la problemele din comunitățile lor.

Participarea este gratuită.

Concursul se adresează elevilor din clasele IX-XII, organizați în echipe de câte patru membri și coordonați de un profesor. Proiectele pot viza domenii precum educația, mediul, cultura, economia sau problemele sociale și trebuie să răspundă unor nevoi concrete din școală, cartier, oraș ori din alte comunități.

Participanții vor cerceta problema aleasă, vor elabora un proiect, vor identifica resurse și parteneri și își vor susține propunerile în fața unui juriu. Competiția urmărește dezvoltarea capacității de lucru în echipă, a gândirii critice și a abilităților de comunicare și leadership.

„Lider European” a atras, la ediția din 2025, peste 2.000 de elevi și profesori la întâlnirea online de informare, iar mai mult de 300 de echipe s-au înscris în competiție. Potrivit Marei Roman, șefa interimară a Reprezentanței Comisiei Europene în România, ediția precedentă a implicat peste 2.500 de parteneri și voluntari.

Pentru întâlnirea online de informare și pregătire a ediției din acest an a competiției, programată joi, 15 octombrie, de la ora 10:00, elevii și profesorii interesați se pot înscrie până în data de 14 octombrie 2026

Potrivit calendarului, în perioada 16 octombrie – 5 noiembrie sunt programate înscrierea echipelor în concurs și pregătirea proiectelor, în data de 23 noiembrie – anunțarea echipelor finaliste, iar în data de 4 decembrie: finala și festivitatea de premiere.

Regulamentul, calendarul complet și ghidul de informare și pregătire sunt disponibile pe pagina oficială a concursului.