Linia electricã de 400 kV Suceava – Bãlți, investiția include prima stație electricã de transformare din Rețeaua Electricã de Transport din județul Botoșani

179677 – 20102026 – Compania Naționalã de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a discutat astãzi cu autoritãțile locale din Botoșani stadiul unor investiții strategice pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din nordul Moldovei: Linia Electricã Aerianã (LEA) 400 kV Suceava – Bãlți, porțiunea de pe teritoriul României, și Stația Electricã de Transformare Botoșani. Având în vedere parcurgerea etapelor preliminare și faptul cã este inițiat procesul de obținere a Autorizației de Construcție, lucrãrile pentru construirea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Suceava – Bãlți, pe teritoriul României, ar putea fi demarate cel târziu la începutul anului 2027.

Transelectrica continuã demersurile pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din nordul Moldovei. În acest context, președintele Directoratului, Ștefãnițã Munteanu, s-a întâlnit astãzi, la Botoșani, cu președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime, și echipa acestuia, precum și cu reprezentanți ai autoritãților de mediu, ai Camerei de Comerț și Industrie Botoșani și ai DELGAZ GRID SA. Din partea Transelectrica au participat Dorinel Vladu, directorul Direcției Investiții, Dragoș Muntenașu, manager de preoiect, Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Național, și reprezentanții Sucursalei Teritoriale de Transport Bacãu, respectiv George Ababei, director, Marius Danciu, director adjunct, și Cristian Chiriac, director tehnic.

Discuțiile au vizat stadiul de pregãtire a douã proiecte majore pentru sistemul energetic regional: LEA 400 kV Suceava – Bãlți, porțiunea de pe teritoriul României, și Stația Electricã de Transformare 400/110 kV Botoșani Sud. Investiția se aflã în etape avansate de pregãtire, iar continuarea colaborãrii cu autoritãțile și instituțiile implicate este foarte importantã pentru parcurgerea etapelor premergãtoare execuției.

LEA 400 kV Suceava – Bãlți reprezintã un proiect strategic pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice a României și dezvoltarea interconexiunilor regionale. Investiția va conecta sistemele electroenergetice ale României și Republicii Moldova, va consolida integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeanã ENTSO-E și va contribui la închiderea inelului național de 400 kV al Rețelei Electrice de transport naționale.

Pe teritoriul României, linia va avea o lungime de 93,3 kilometri și va traversa 17 unitãți administrativ-teritoriale, dintre care șase în județul Suceava și 11 în județul Botoșani.

Investiția are o valoare de 133,4 milioane de lei fãrã TVA, iar contractul de proiectare și execuție a fost semnat la 11 martie 2025 cu Asocierea Electromontaj SA – ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA. Durata de execuție este de 36 de luni, calculatã potrivit prevederilor contractuale și etapelor de implementare a proiectului.

Prin Hotãrârea Guvernului nr. 271 din 23 aprilie 2026, proiectul a fost declarat de importanțã naționalã, fiind aprobat și amplasamentul și fiind declanșatã procedura de expropriere. În perioada urmãtoare, continuarea procedurilor de expropriere și obținerea autorizațiilor de construire vor permite pregãtirea începerii lucrãrilor, estimatã cel târziu la începutul anului 2027.

Obiectivul de infrastructurã Stația electricã de transformare 400/110 kV Botoșani Sud va fi realizatã prin secționarea liniei electrice de 400 kV Suceava – Bãlți și va include o stație de conexiuni de 110 kV în zona Bãlușeni.

Stația Botoșani Sud va fi prima stație de transformare 400/110 kV din județul Botoșani, asigurând transferul energiei electrice din Rețeaua Electricã de Transport cãtre rețeaua de distribuție de 110 kV și contribuind la consolidarea alimentãrii cu energie electricã a zonei.

Prin integrarea acestei noi infrastructuri în rețeaua electricã, sistemul energetic regional va beneficia de o configurație mai robustã, cu posibilitãți suplimentare de alimentare și de dezvoltare.

Realizarea LEA 400 kV Suceava – Bãlți și a Stației Electrice de Transformare 400/110 kV Botoșani Sud va contribui la creșterea siguranței în funcționare a rețelei electrice din zona Suceava – Botoșani – Neamț și la îmbunãtãțirea nivelului de tensiune, în special în perioadele de consum ridicat.

Totodatã, noua infrastructurã va crea condiții mai bune pentru racordarea unor noi consumatori și a centralelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv fotovoltaice și eoliene. Proiectele vor contribui, de asemenea, la reconfigurarea rețelei de 110 kV din zonã și la diversificarea cãilor de alimentare cu energie electricã pentru localitãțile din nordul Moldovei.

Prin dezvoltarea capacitãții și a flexibilitãții rețelei, investițiile creeazã premisele pentru atragerea de noi investiții economice și pentru susținerea dezvoltãrii regionale.