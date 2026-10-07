Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

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108 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 34.108 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (4.077); manipulant mărfuri (1.987); lucrător comercial (1.728); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.437); agent de securitate (1.287); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.192); curier (1.123); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.107); montator subansamble (894); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (615) etc.

Din cele 34.108 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.165 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; medic în diverse specializări; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; programator etc.), 6.387 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; asistent medical generalist; agent de vânzări; agent servicii client; asiatent personal al persoanei cu handicap grav etc), 6.820 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; montator subansamble; operator la mașini-unelte cu comandă numerică etc.), restul de 18.736 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; curier; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

84 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 84 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Republica Cehă – 20 locuri de muncă pentru operator/operatoare linie de producție – muncitor/muncitoare la asamblarea echipamentelor mecanice.

Olanda – 10 locuri de muncă pentru inspector veterinar.

Franța – 4 locuri de muncă pentru lucrător agricol în livadă.

Danemarca – 4 locuri de muncă pentru: mecanic de atelier; zidar.

Spania – 1 loc de muncă pentru manager mentenanță.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.