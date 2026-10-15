Luca Niculescu a depus lista Guvernului și programul de guvernare la Parlament

179645 – 15102026 – Joi seara, premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare:

”Astăzi am depus în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Echipa pe care o propun reunește miniștri desemnați de Partidul Social Democrat, care a decis să își asume participarea la guvernare, și specialiști fără apartenență politică. Este o formulă mai puțin obișnuită în România, dar una care răspunde situației în care ne aflăm. După luni de criză politică, avem nevoie de un guvern care să poată lua rapid decizii și să răspundă unor probleme economice și sociale care nu mai suportă amânare.

Miniștrii au parcursuri diferite, dar vor forma o singură echipă, cu un singur program și o singură responsabilitate: să lucreze pentru România. Indiferent dacă sunt desemnați de PSD sau sunt independenți, vor lucra după aceleași obiective, aceleași termene și aceleași reguli.

Învestirea guvernului, ca și proiectele esențiale ale țării, au nevoie de sprijinul mai multor forțe politice. Le mulțumesc reprezentanților PSD pentru decizia de a-și asuma participarea la guvernare și pentru dialogul constructiv din această perioadă. Le mulțumesc, de asemenea, reprezentanților PNL, UDMR, grupului minorităților naționale și celorlalți parlamentari care și-au anunțat susținerea, fiecare în condițiile sale. Apreciez responsabilitatea și deschiderea de care au dat dovadă.

În primele luni ne vom concentra asupra lucrurilor care nu mai pot aștepta:

– rectificarea bugetară, pentru a evita blocaje în funcționarea spitalelor, în aprovizionarea cu medicamente și în plățile către primării și firme;

– adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului;

– sprijinirea persoanelor vulnerabile în fața facturilor din această iarnă;

– relansarea economiei, susținerea întreprinderilor românești și îmbunătățirea colectării veniturilor la buget;

– consolidarea apărării și securității țării.

Am spus de la început că România are nevoie de punți, nu de ziduri. Am făcut câțiva pași importanți în ultimele zile. Urmează audierile miniștrilor în comisiile parlamentare și votul de învestitură, săptămâna viitoare”, a anunțat Luca Niculescu, pe pagina sa de Facebook.

Şase independenţi vor completa lista celor 11 social-democraţi propuşi în Cabinetul Luca Niculescu

Lista Guvernului este:

* Prim-ministru – Luca Niculescu;

*Viceprim-ministru și ministrul de Interne – Marian Neacșu (PSD);

* Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa (PSD):

* Ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare (independent);

* Ministrul Afacerilor Externe – Dănuț-Sebastian Neculăescu (independent);

* Ministrul Justiției – Radu Marinescu (PSD);

* Ministrul Apărării Naționale – Radu Ștefan Oprea (PSD);

* Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Daniel Cătălin Zamfir (PSD);

* Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială – Costinel Bogdan Dumitru (independent);

* Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu (PSD);

* Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero (PSD);

* Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Marcel Stoica (PSD);

* Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Alexandru Ghigiu (PSD);

* Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Petre Florin Manole (PSD);

* Ministrul Sănătății – Alexandru Florin Rogobete (PSD);

* Ministrul Educației și Cercetării – Sorin Valentin Costreie (independent);

* Ministrul delegat pentru Învățământ preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu (independent);

* Ministrul Culturii – Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent).

sursa:rvrinfo