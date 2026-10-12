Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea Guvernului. Consultările cu partidele se reiau astăzi

179609 – 12102026 – Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni, 12 octombrie, consultările cu partidele și grupurile parlamentare pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul Guvern. Primele discuții, purtate cu PSD, PNL și UDMR, nu au dus încă la un acord privind formula de guvernare.

Programul anunțat pentru luni prevede întâlniri cu reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), la ora 12:00, cu Grupul parlamentar al minorităților naționale, la ora 14:00, și cu reprezentanții grupului PACE – Întâi România, la ora 16:00. Niculescu a anunțat că intenționează să depună joi, 15 octombrie, la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale principalelor partide. PSD, condus de Sorin Grindeanu, a cerut ca viitoarea majoritate să includă PSD, PNL și UDMR și a condiționat participarea la guvernare de renunțarea la măsurile promovate de fostul premier Ilie Bolojan. PNL a exclus participarea la un guvern alături de PSD, dar a lăsat deschisă posibilitatea de a susține învestirea unui cabinet. UDMR și-a exprimat disponibilitatea de a discuta formule de sprijin pentru noul Executiv.

După prima rundă de discuții, Niculescu a declarat că obiectivul său este construirea unei majorități parlamentare și formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline. Printre prioritățile discutate cu partidele se numără rectificarea bugetară, pregătirea bugetului pentru 2027, consolidarea fiscală și respectarea angajamentelor asumate de România.

Pentru învestirea Guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi în Parlament. Premierul desemnat a fost numit de președintele Nicușor Dan la 5 octombrie, după eșecul unei noi încercări de formare a Executivului. Termenul de zece zile pentru prezentarea echipei și a programului de guvernare expiră pe 15 octombrie.