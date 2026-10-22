MAE avertizează asupra protestelor anunțate în Franța  

179693 – 22102026 – Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află în Franța, tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo că pentru 24 octombrie 2026 sunt anunțate manifestații și acțiuni de blocare a unor puncte de circulație.

Protestele ar putea afecta centre urbane, intersecții, sensuri giratorii, stații de alimentare cu carburanți, noduri feroviare și depozite petroliere. Sunt posibile perturbări ale transportului public, traficului rutier și feroviar, precum și ale transportului aerian, în special în marile aglomerări urbane și în apropierea infrastructurilor vizate.

Ministerul recomandă cetățenilor români să evite zonele în care se desfășoară manifestații, să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească informațiile publicate de operatorii de transport.

Pentru transportul feroviar, călătorii pot verifica informațiile din aplicația SNCF Connect. În Paris, actualizările privind transportul public sunt disponibile prin Bonjour RATP și pe site-ul oficial al operatorului RATP. Situația zborurilor poate fi verificată pe portalul aeroporturilor Paris-Charles de Gaulle și Paris-Orly sau pe site-urile aeroporturilor de plecare și destinație.

Pentru solicitări de asistență consulară, MAE indică numerele Consulatului General al României la Paris: +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

În situații de urgență, cetățenii români pot apela numerele consulare de urgență publicate de misiunile diplomatice ale României din Franța.