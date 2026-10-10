MApN atrage atenția asupra unor false „înștiințări despre încorporarea tinerilor” în armată

179600 – 10102026 – Ministerul Apărării Naționale semnalează o nouă încercare de dezinformare apărută în spațiul public, distribuită prin aplicații de mesagerie, care propagă narațiunea falsă a unei presupuse încorporări de urgență a tinerilor din România.

Imaginea apărută în spațiul public este un fals și imită o „Înștiințare privind încorporarea” pretinsă a fi emisă de Centrul Militar Județean Ilfov, prin care un tânăr (născut după anul 2000, judecând după datele vizibile în document) ar fi chemat la data de 20.10.2026 în vederea „efectuării formalităților” pentru a fi „încorporat în rândurile Armatei României”.

Aceasta reprezintă o încercare de manipulare a populației, fără niciun temei legal și fără nicio legătură cu o situație reală. Nu are loc nicio încorporare a tinerilor, avertizează MApN.

Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent informații despre organizarea exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare MOBEX B-IF-26, în municipiul București și județul Ilfov, aflat în prezent în curs de desfășurare.

Exercițiul MOBEX B-IF 26 îi vizează EXCLUSIV pe rezerviștii militari aflați deja în evidențele centrelor militare (cetățeni care au îndeplinit deja stagiul militar sau au optat pentru calitatea de rezervist voluntar) și NU implică sub nicio formă chemarea, încorporarea sau instruirea tinerilor fără pregătire militară, se mai spune în comunicatul MApN. Exercițiile de tip MOBEX se execută de rutină în România, conform prevederilor legale, și sunt anunțate din timp în spațiul public.