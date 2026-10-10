„Maratonul Internațional 2026″ modifică în weekend 33 de linii de transport public. Vor fi înființate temporar trei linii navetă și linia 70

179598 – 10102026 – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va modifica temporar traseele a 33 de linii de transport public de călători și va reînființa provizoriu linia 70, precum și alte trei linii navetă, pentru a permite desfășurarea competiției sportive „Crosul și Maratonul Internațional 2026″, programată în perioada 09.10.2026–11.10.2026.

În plus, pentru amenajarea și dezafectarea zonelor de start/finish, în perioada 09.10.2026, ora 08:00 – 11.10.2026, ora 23:00, traficul rutier va fi restricționat pe Bd. Libertății, în zona Piața Constituției (sensul spre Splaiul Independenței), iar în perioada 09.10.2026, ora 14:00 – 11.10.2026, ora 16:00, va fi restricționat traficul pe Bd. Libertății, tronsonul cuprins între Bd. Națiunile Unite și Splaiul Independenței (ambele sensuri).

În aceste condiții, TPBI a luat următoarele măsuri:

În ziua de 09.10.2026, începând cu ora 08:00 și până la sfârșitul programului, liniile din zonă vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 63:

– va funcționa, între orele 08:00–14:00, pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecţia Bd. Libertății/ breteaua Parchetului de pe lȃngă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Pod Izvor, pe breteaua Parchetului de pe lȃngă Ȋnalta Curte de Casație și Justiție, breteaua Ministerului Finanțelor, Bd. Libertății, apoi traseul actual. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

– După ora 14:00 și până la sfârșitul programului, linia 63 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Master” şi intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul din Piața Regina Maria.

Linia 385:

– va funcționa, ȋncepând cu ora 14:00 și până la sfârșitul programului, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Națiunile Unite/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, pe Bd. Libertății, Splaiul Independenţei, Piața Unirii, revenind apoi pe traseul actual. Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia N101:

– va funcţiona, ȋn nopțile de 09/10.10.2026, 10/11.10.2026 și 11/12.10.2026, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” şi intersecƫia Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertăƫii, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, rondul Piața Unirii.

În ziua de 10.10.2026, de la începutul programului și până la eliminarea restricțiilor de trafic (în jurul orei 14:00), liniile din zonă, cu excepția liniilor 385 și N101, vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 63:

– va funcționa pe parcursul întregii zile pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul din Piața Regina Maria.

Linia 73:

– va funcționa pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 97:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Clăbucet” și intersecția Str. Popa Nan/ Calea Călărași, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Calea Călărași, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Str. Nerva Traian, apoi traseul actual.

Linia 100:

– va funcționa pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Universității, apoi pe Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Linia 104:

– va funcționa pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Bd. Eroii Sanitari, cu întoarcere pe Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, apoi traseul actual.

Linia 116:

– va funcționa pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 117:

– va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 123:

– va funcționa pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Piața Universității, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 205:

– va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Colegiul Național Gheorghe Lazăr”, pe Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, Pod Izvor, Bd. Schitu Măgureanu, până la stația „Colegiul Național Gheorghe Lazăr”, cu ȋntoarcere pe Bd. Schitu Măgureanu, Str. Popa Nan, apoi traseul actual.

Linia 312:

– va funcționa între „Bd. Alexandru Obregia” și intersecția Splaiul Unirii/ Bd. Mărășești, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, apoi traseul actual.

Linia 323:

– va funcționa pe traseul de bază între „Zețarilor” și intersecția Bd. Mircea Vodă/ bretea Pasaj Mărășești, apoi pe breteaua Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, până la stația „Piața Unirii‟, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, bretea Pasaj Mărășești, Bd. Mircea Vodă, apoi traseul actual.

Linia 385:

– va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, „Piața Unirii 2″ (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual;

– După ora 14:00 și până la sfârșitul programului, linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului‟ şi intersecţia Bd. Națiunile Unite/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe sens „Piața Sf. Vineri”, pe Bd. Libertății, Splaiul Independenţei, Piața Unirii, apoi traseul actual.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

În ziua de 11.10.2026, de la ora ieșirii parcului până la reluarea circulației rutiere, operativ, la dispoziția agenților de ordine publică și circulație, liniile de transport public (cu excepția liniilor 66, 69 și 85, ale căror trasee vor fi scurtate la Piața Rosetti pe tot parcursul programului) vor funcționa pe trasee modificate astfel:

Linia 1:

– va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

– Linia navetă 601 va asigura preluarea călătorilor, de la ora ieșirii parcului până la revenirea tramvaielor liniei 1, urmând să funcționeze între terminalul „Romprim” și rondul Bucur Obor pe Șos. Olteniței (cu circulație pe calea de rulare în ambele sensuri între terminalul Romprim și stația „Lunca Bârzești‟), Calea Văcărești, pe pasajul Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii (cu ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand), cu întoarcere în rondul de la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Șos. Colentina/ Șos. Ștefan cel Mare (rond Bucur Obor), apoi pe Șos. Mihai Bravu (cu intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Bd. Ferdinand, apoi comun cu linia 135 prin Pasajul Muncii și ieșire de pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Mihai Bravu/ Calea Vitan), pe pasajul Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței (intrare pe calea de rulare a tramvaielor la intersecția Șos. Olteniței / Intrarea Nețea).

Linia 10:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul actual între capătul „Romprim” și „Banu Manta”, cu întoarcere pe Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Piața Iancului, unde tramvaiele vor întoarce pe Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Șos. Progresului, Str. Dr. Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței.

– pe traseul „Romprim” – „Bd. Banu Manta‟ – „Piața Iancului” tramvaiele vor purta indicativul 10, iar pe traseul „Piața Iancului‟ – „Bd. Banu Manta‟ – „Romprim” vagoanele vor purta indicativul 1.

Linia 61:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Complex Apusului” și Piața Operei.

Linia 63:

– va funcționa, până la reluarea circulației, pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Str. Izvor (Piața Arsenalului), unde troleibuzele vor întoarce în rondul Piața Arsenalului.

– După reluarea circulației, linia 63 va funcționa, până la retragere, pe traseul de bază între terminalul „Master” și intersecția Calea 13 Septembrie/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Bd. Libertății, cu întoarcere în rondul din Piața Regina Maria.

Linia 66:

– va funcționa pe parcursul întregii zile între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 69:

– va funcționa pe parcursul întregii zile pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și Podul Operei.

– Va fi înființată temporar linia 70, care va funcţiona pe ȋntreaga perioadă a zilei, cu troleibuze cu autonomie, între terminalele „Bd. Basarabia” şi „Piaţa Rosetti” pe Str. Lucreţiu Pătrăşcanu, Str. Constantin Brâncuşi, Str. Baba Novac, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Piața C.A. Rosetti, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Şos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Şos. Mihai Bravu, Str. Baba Novac, Str. Constantin Brâncuși, Str. Lucreţiu Pătrășcanu, terminal „Bd. Basarabia”.

Linia 73:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „Piața de Gros” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 85:

– va funcționa pe parcursul întregii zile pe traseul de bază între terminalul „Arena Națională” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 86:

– va funcţiona, pȃnă la reluarea circulaţiei, ȋntre „Baicului” şi intersecţia Bd. Dacia/ Str. Polonă, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Cartier Pajura”, pe Str. Polonă, Şos. Ştefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Şos. Nicolae Titulescu, Calea Griviţei, apoi traseul de bază.

Pe sensul spre „Baicului”, linia 86 va funcţiona pe traseul de bază ȋntre „Cartier Pajura” şi intersecţia Calea Griviţei/ Şos. Nicolae Titulescu, apoi pe Şos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanţi, Bd. Dacia, apoi traseul actual.

Linia 90:

– va fi suspendată în prima parte a zilei, urmând să redevină funcțională după ridicarea restricțiilor de circulație.

– Linia navetă 690 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 90, între terminalul „M Petrache Poenaru” și Podul Operei.

– Linia navetă 691 va asigura preluarea călătorilor (cu troleibuze cu autonomie), de la ora ieșirii parcului până la revenirea liniei 90, între terminalul „Arena Națională” și Piața Universității.

Linia 97:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul actual între terminalul „Clăbucet” și intersecția Calea Griviței/ Șos. Nicolae Titulescu, apoi pe un traseu modificat pe bretea Șos. Nicolae Titulescu, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoria, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, Pasaj Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Văcărești, „Pasaj Mihai Bravu‟, cu întoarcere pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Mărășești, Pasaj Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Dudești, Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, Str. Polonă, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoria, Șos. Nicolae Titulescu, bretea Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, „Clăbucet”.

Linia 100:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Aeroportul Henri Coandă” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Piața Victoriei, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. General Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. I. C. Brătianu, prin Pasajul Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, apoi traseul actual.

Linia 104:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Complex Pantelimon” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/ Șos. Mihai Bravu, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Șos. Mihai Bravu, prin Pasajul Muncii, Șos. Mihai Bravu, Calea Dudești, Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, prin Pasajul Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Piața Universității, Bd. Carol I, până la „Piața Rosetti”.

Linia 116:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între „CFR Progresul” și intrarea în Piața Unirii, cu întoarcere la stația „Piața Unirii”, amplasată pe Bd. Dimitrie Cantemir, după intersecția cu Str. Bibescu Vodă, sens Bd. Tineretului.

Linia 117:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Confort Urban” și Piața Unirii, unde va întoarce din Bd. Regina Maria pe Str. Bibescu Vodă, Piața Unirii (capătul liniei 100), Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, apoi traseul de bază.

Linia 122:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Pasaj Domnești” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 123:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „C.E.T. Sud Vitan” și intersecția Calea Vitan/ Calea Dudești/ Bd. Octavian Goga, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. George Coșbuc, Bd. Tudor Vladimirescu, Șos. Panduri, Str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Splaiul Independenței, Str. Constantin Noica, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Constantin Noica, Splaiul Independenței, Bd. Eroilor, Str. Dumitru Bagdasar, Șos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Bd. George Coșbuc, Bd. Regina Maria, Str. 11 Iunie, Bd. Mărășești, prin Pasajul Mărășești, Bd. Octavian Goga, Calea Vitan, apoi traseul actual.

Linia 137:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Carrefour Militari” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Cotroceni, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 168:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Ialomiței” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 178:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Bd. Dinicu Golescu/ Str. Witting (Gara de Nord), cu întoarcere pe Str. Witting, Calea Plevnei, apoi traseul de bază.

Linia 203:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Cartier Greenfield” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, cu întoarcere în rondul de la Piața Romană, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

Linia 205:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul actual între terminalul „M Străulești” și Piața Arcul de Triumf, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Aviatorilor, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere în rondul de la Piața Universității, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor, Bd. Mareșal Constantin Prezan, Bd. Regele Mihai I, apoi traseul actual.

– După ridicarea restricțiilor de circulație, linia 205 va funcționa pe traseul de bazǎ ȋntre terminalul „M Străulești” şi intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre Piața Unirii, pe Bd. Dacia, Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan, Pod B. P. Haşdeu, Splaiul Independenţei, „Piața Unirii 2″.

Linia 223:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe sensul spre terminalul „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”, pe traseul de bază ȋntre capătul de linie „Pasarelă” şi intersecţia Splaiul Unirii/ Calea Vitan, apoi pe un traseu modificat pe podul Vitan, Șos. Vitan Bârzești, Șos. Olteniţei, Calea Văcărești, Bd. Gheorghe Șincai, Splaiul Unirii, terminal „Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir”.

Pe sensul opus, traseul nu va fi modificat.

Linia 226:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Depoul Alexandria” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul actual.

Linia 311:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Faur” și intersecția Bd. Nicolae Bălcescu/ Str. Dem. I. Dobrescu, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Nicolae Bălcescu, cu întoarcere pe Str. C. A. Rosetti, Str. Maria Rosetti, apoi traseul actual.

Linia 312:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, între „Bd. Alexandru Obregia” și intersecția Calea Văcărești/ Șos. Mihai Bravu (Pasajul Mihai Bravu), apoi pe un traseu modificat pe Calea Văcărești, Bd. Tineretului, Bd. Dimitrie Cantemir, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești, apoi traseul actual.

Linia 323:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe un traseu scurtat între terminalul „Zețarilor” și intersecția Bd. Gheorghe Șincai/ Bd. Dimitrie Cantemir, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dimitrie Cantemir, Splaiul Unirii, până la stația „Piața Unirii”, cu întoarcere pe Splaiul Unirii, Bd. Gheorghe Șincai, apoi traseul actual.

Linia 368:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” și intersecția Bd. Eroilor/ Splaiul Independenței (Pod Eroilor), apoi pe un traseu modificat pe Splaiul Independenței, Podul Operei, cu întoarcere pe Splaiul Independenței, Pod Eroilor, Bd. Eroilor, apoi traseul de bază.

Linia 381:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între terminalul „Piaţa Reşiţa” şi Piaţa Romană, apoi pe un traseu modificat pe Bd. Dacia, Str. Polonă, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, prin Pasajul Victoriei, Șos. Nicolae Titulescu, Str. Dr. Felix, Bd. Ion Mihalache, până la terminalul „Clăbucet”, cu întoarcere pe Calea Griviței, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Dr. Felix, Șos. Nicolae Titulescu, prin Pasajul Victoriei, Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Dorobanți, Bd. Dacia, Piaţa Romană, Bd. Gheorghe Magheru, apoi traseul actual.

Linia 385:

– va funcționa, până la ridicarea restricțiilor de circulație, pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Str. Izvor/ Calea 13 Septembrie, apoi pe Calea 13 Septembrie, Bd. Libertăţii, Bd. Regina Maria, Str. Bibescu Vodă, Piaţa Unirii (capătul liniei 100), cu întoarcere pe Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Mărăşeşti, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, Bd. Libertății, Calea 13 Septembrie, apoi traseul actual.

– De la ora 14:00 și până la sfârșitul programului, linia 385 va funcționa pe traseul de bază între „Valea Oltului” şi intersecţia Bd. Națiunile Unite/ Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, pe Bd. Libertății, Splaiul Independenţei, Piața Unirii, apoi traseul actual.

Linia 619:

– va funcţiona pe traseul de bază între terminalul „Faur” şi intersecţia Bd. Octavian Goga/ Str. Nerva Traian, apoi pe un traseu modificat ȋn ambele sensuri pe Bd. Octavian Goga, prin Pasajul Mărășești, Bd. Mărășești, Bd. Dimitrie Cantemir, Calea Șerban Vodă, Piața Eroii Revoluției, Șos. Olteniței, Str. Șura Mare.

Linia 640:

– va funcţiona între terminalul „M Republica” şi intersecţia Bd. Basarabia/ Bd. Chișinău, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Chișinău, Șos. Pantelimon, Şos. Iancului, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, Calea Moșilor, Str. Sf. Vineri, „Piaţa Sf. Vineri”, cu ȋntoarcere pe Str. Sf. Vineri, Bd. Mircea Vodă, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, Calea Moșilor, Bd. Carol I, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Iancului, Șos. Pantelimon, Bd. Chișinău, Bd. Basarabia, apoi traseul actual.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.