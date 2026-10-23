Marea Neagră și apărarea europeană, pe agenda discuțiilor dintre conducerea MApN și președintele Comitetului Militar al UE

179703– 23102026 – Consolidarea apărării antiaeriene, detectarea timpurie a amenințărilor și operaționalizarea Hub-ului de Securitate Maritimă de la Marea Neagră au fost printre subiectele discutate joi de ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cu generalul Seán Clancy, președintele Comitetului Militar al Uniunii Europene, aflat în vizită oficială în România.

Întrevederea de la sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc pe fondul preocupărilor privind securitatea regiunii Mării Negre, în special în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, a incidentelor cu drone din apropierea granițelor României și a pătrunderilor neautorizate în spațiul aerian național, potrivit MApN.

Ministrul Ștefan-Radu Oprea a susținut dezvoltarea capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și apărare antiaeriană, precum și consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și NATO.

Oprea a indicat operaționalizarea Hub-ului de Securitate Maritimă de la Marea Neagră drept una dintre măsurile necesare pentru îmbunătățirea coordonării regionale. El a legat investițiile în apărare de modernizarea tehnicii și echipamentelor armatei, dezvoltarea capacităților de producție ale industriei naționale și crearea de locuri de muncă.

Adaptarea armatei la amenințările reprezentate de drone

Generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat necesitatea adaptării instruirii militarilor, a echipamentelor și a procedurilor la evoluția conflictelor, prin valorificarea lecțiilor desprinse din războiul din Ucraina. Un accent aparte a fost pus pe utilizarea sistemelor fără pilot și pe dezvoltarea mijloacelor de combatere a acestora.

Discuțiile au inclus și contribuția României la misiunile și operațiile Uniunii Europene pentru menținerea securității și stabilității regionale.

Vizita generalului Seán Clancy are loc la o zi după preluarea mandatului de ministru al Apărării de către Ștefan-Radu Oprea, la 21 octombrie. La instalare, noul ministru a prezentat consolidarea securității la Marea Neagră, operaționalizarea hubului de securitate și dezvoltarea capacităților de răspuns la amenințările reprezentate de drone printre prioritățile mandatului său.

Comitetul Militar al Uniunii Europene (EUMC) este cel mai înalt organism militar din cadrul Consiliului UE. Acesta reunește șefii apărării din statele membre și oferă consiliere militară, formulează recomandări privind politica de securitate și apărare comună și coordonează activități referitoare la dezvoltarea capabilităților militare și la planificarea și desfășurarea misiunilor și operațiilor Uniunii.

Generalul Seán Clancy, fost șef al Statului Major al Forțelor de Apărare ale Irlandei, a preluat funcția de președinte al Comitetului Militar al UE în 2025.